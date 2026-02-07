「情牽一世」銀色婚紗活動 大甲中正紀念館登場





大甲區公所辦理「114年臺中市大甲文昌祠『情牽一世』銀色婚紗活動」讓在地結婚三十年以上的銀色夫妻參與，穿上象徵幸福的婚紗，在歷史逾百年的古蹟前留下永恆身影。頗受好評的活動成果，精彩影象及美麗婚紗等，於七日起至三月十六日在中正紀念館展覽。區長顏金源表示，「情牽一世」銀色婚紗活動，讓銀色愛情故事持續延續，祈望在展覽下，得到眾人的見證祝福，獲恆久的美好。

顏區長表示，早期的結婚儀式及穿著都不比如今女子穿亮麗婚紗、甚至有的簡簡單單到戶政登記就成夫妻。公所為滿足長輩們早期結婚儀式的簡略不足，策劃承辦「情牽一世」活動，果然深得長輩們的肯定及支持，十一對長輩夫妻參加，婚禮進行時，吸引龐大人潮參觀，其中有男士走不穩，另一半細心扶持，顯出他們幾十年夫妻感情之深，讓在場家人及民眾動容，現場洋溢著溫馨與感動。

活動典禮中公所安排專業攝影師，以文昌祠古色古香的建築為背景，替每對夫妻拍攝婚紗照。讓參與者在莊嚴與浪漫交織的氛圍中，留下專屬於彼此的紀念影像。此舉不僅象徵對長輩婚姻歲月的祝福，同時也活化再利用古蹟空間，促進地方文化發展，並提高長者社會參與度及幸福感。

去年舉辦的情牽一世活動，婚紗服裝與精彩的婚禮儀式始末，公所精心的安置於大甲中正紀念館，七日上午揭幕時，即湧進人潮圍觀。顏區長說，展覽時間到三月十六日止，觀迎民眾踴躍前來參觀，為長輩們祝福。

