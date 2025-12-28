情牽12年！46歲堂本光一宣布結婚 愛妻身分曝光

日本雙人組合DOMOTO（舊名：KinKi Kids，近畿小子）46歲成員堂本光一28日宣布結婚喜訊，令粉絲又驚又喜。雖然公告文中寫著對象是一般女性，但根據日媒報導，女方應為與他傳出交往12年的前演員佐藤惠（めぐみ）。

日本人氣團體DOMOTO成員堂本光一28日宣布結婚喜訊。（圖／翻攝IG koichi.domoto_kd_51）

堂本光一透過經紀公司星達拓娛樂官網表示，「在此向一路以來支持並陪伴我走過這段歷程的相關人士報告，堂本光一已決定步入婚姻」，他也指出，今後將會銘記對大家感謝之情，用比以往更加真誠的態度，認真面對每一份工作，「懇請未來仍能一如既往地給予指教與關照。」。

堂本光一與搭檔堂本剛，在今年年初透過YouTube直播宣布，要將使用了32年的團體名稱「KinKi Kids」更名為「DOMOTO」，並於今年7月22日正式啟用新團名，讓粉絲大為震驚，沒想到在2025年年末，即將滿47歲之際，堂本光一宣布婚訊，對粉絲而言可說是驚喜不斷的一年。而堂本光一的隊友堂本剛則是在2024年1月與女團「桃色幸運草Z」29 歲隊長百田夏菜子閃婚。

堂本光一在年初才宣布，要將使用了32年的團體名稱「KinKi Kids」更名為「DOMOTO」。（圖／翻攝IG koichi.domoto_kd_51）

據日媒《產經體育》報導，堂本光一與妻子已經交往12年，兩人初次見面是在他主演的音樂劇《Endless SHOCK》，女方在2009年及2010年擔任女主角，之後發展為戀人關係，兩人在2023年就曾被爆出戀情，當時堂本光一所屬事務所僅回應「沒有特別評論」，並未否認交往，雖然婚訊公告文寫著對象是一般女性，但可推測為前女星佐藤惠（めぐみ）。

據日媒「產經體育」報導，堂本光一與妻子已經交往12年。（圖／翻攝IG koichi.domoto_kd_51）

堂本光一於1997年與堂本剛以傑尼斯組合KinKi Kids出道，推出〈硝子の少年〉、〈愛されるより 愛したい〉等多首百萬銷量的暢銷曲。堂本光一也主演過多部舞台作品，並自2000年11月首演以來持續擔任主演的音樂劇《SHOCK》系列，在2024年5月累計達到2018場公演，成為日本史上單獨主演舞台公演的第一名，最後一場公演則於2024年11月29日完成。

