情盡斷台男／獨家！與經紀人相戀24年 楊思敏未獲名分黯分手

楊思敏19歲就飄洋過海赴港、台發展，半裸的性感形象誘人，曾號稱「亞洲第一美胸」。（翻攝自微博）

昔日以《新金瓶梅》受封「最美潘金蓮」的日籍女星楊思敏，淡出演藝圈19年後，10月傳出與愛情長跑24年的經紀人男友呂仁智（阿魯米）分手。這段跨越1/4世紀的戀情，男方曾砸千萬元買房、500萬元裝潢只為博紅顏一笑。外傳2人分手乃因疫情聚少離多，感情漸淡，然而本刊卻經由管道得知，男方始終未給「名分」才是楊思敏黯然離去的主因。

現年49歲的楊思敏（小林麻美），當年憑著傲人身材與溫柔氣質橫掃台日，除了受封「最美潘金蓮」，還有「亞洲第一美胸」之稱，是男人心中最頂級的尤物。

返日顧病母 難得見面

據悉熱戀時，阿魯米（右）非常寵楊思敏（左），不但砸千萬元為她買豪宅，浴缸洗臉盆等還從日本空運來台安裝。（翻攝自臉書）

然而楊思敏早早就宣告名花有主，巔峰時期身旁總有經紀人呂仁智（阿魯米）的身影。兩人不只是情人，更是事業共同體。從演藝發展到楊思敏退圈後事業規劃，阿魯米都寵她寵到骨子裡，當年甚至豪擲1,200萬元在淡水買下豪宅送給她，並大手筆花費500萬元裝潢；且為了讓楊思敏在台灣有家鄉的感覺，裝潢細節如浴缸、洗臉盆等都是專程從日本空運來台。

楊思敏（右）走紅後轉型為綜藝寵兒，頻頻在當紅綜藝如胡瓜（左）主持的《紅白勝利》等節目露臉。

但阿魯米十月低調證實，這段24年的感情已在今年正式劃下句點。表面上，男方稱是受疫情衝擊，雙方長達3、4年沒見面，加上楊思敏定居東京照顧病母，而他忙於東莞與台灣的事業，「很難住在一起」，才決定退回朋友關係。

不過根據阿魯米身邊友人透露，真正壓垮楊思敏與阿魯米間感情的最後一根稻草，其實是多年來，阿魯米始終未曾鬆口迎娶楊思敏；她19歲就隻身來台發展，最精華的青春全給了阿魯米。難免有人為楊思敏抱屈：「一個女人能有幾個20年？她貢獻了黃金年華，卻始終沒等到阿魯米鬆口娶她，這種『有名無分』的空虛感，怎不讓人心灰意冷。」

楊思敏年僅19歲時，就演出香港三級片《新金瓶梅》一舉成名，獲封「最美潘金蓮」。

男友罹癌症 獨自承受

楊思敏（右）與經紀人呂仁智（左）交往24年，因男方不願結婚而黯然分手。（翻攝自民視新聞網）

其實這段愛情長跑的受傷者，恐怕不只楊思敏一個人，52歲的阿魯米近期確診攝護腺癌二期，目前正獨自承受治療與藥物的煎熬。他向媒體坦言，並未將病情告知楊思敏，甚至連老母親都瞞著，理由是「不想讓她擔心」。

因罹患過乳癌而逐步淡出演藝圈的楊思敏，如今早已洗盡鉛華，在東京過著恬淡的講師生活。她將過往對美的極致追求，轉化為專業知識，研發天然香皂與手工香水，並開班教導女性如何透過氣味紓壓，深受日本貴婦與白領階級歡迎。2023年她曾短暫回台代言飯店，當時47歲的凍齡容貌依舊如昔，展現出不依附男人的獨立自信。

港媒曾把楊思敏與同期其他性感女星放上封面比拚，定位為「波霸戰」。（翻攝自《壹本便利》）

