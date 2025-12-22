情盡斷台男／「陸劇女神」來台幫打掃、刷馬桶 不甘當地下女友掰了

唐嫣當紅時曾與邱澤譜地下情，她十分投入感情，男方卻不想公開，唐嫣助理在2人分手後曾上網痛批邱澤。（唐嫣微博）

已淡出娛樂圈19年的日籍女星楊思敏與經紀人男友呂仁智（阿魯米）長達24年的戀情，在阿魯米本人親口證實下已悄然結束；雖然對外稱異地戀難以維持，實則男方沒有結婚意願導致女方死心。不少外地女星曾與台男交往或當上「台灣媳婦」，夫妻幸福美滿的不在少數，但也有幾對嘗到情傷的苦頭，讓這些女明星敗給了台灣男人。

香港女子天團Twins成員鍾欣潼2018年12月與台灣醫生賴弘國閃婚，然而雙方因個性不合、金錢觀有落差、生活習慣差異大等因素導致婚變，加上阿嬌希望有小孩，但賴弘國當時覺得壓力大，2020年結束不到兩年的婚姻。

阿嬌曾閃婚「醫界王陽明」賴弘國，但因雙方財力與三觀都有落差，婚姻不到2年就結束。（阿嬌微博）

日籍女星愛紗2016年與演員周洺甫結婚，但婚姻僅維持3年。離婚主因是愛紗發現周洺甫與其他異性友人有曖昧互動，男方坦承出軌，導致愛紗決定斬斷婚姻。據悉愛紗2018年有意推出單曲，但她擔心懷孕會影響工作，決定要暫時避孕，單曲出了之後，又面臨周洺甫要拍新戲，為了老公的事業，她又把懷孕一事延期，沒想到2019年就因男方偷吃而離婚，網友為她慶幸「有了小孩會更難分」。

愛紗與男星周洺甫的婚姻因男方出軌偷吃告終，她曾因老公事業延後懷孕計畫，不想還沒備孕就已離婚。（宇峻奧汀提供）

中國大陸女星唐嫣與邱澤曾因合作《夏家三千金》發展地下情，女方非常投入這段感情，曾偷偷飛來台灣為男方慶生、打掃做家事、刷馬桶，但因男方不願公開戀情，兩人2012年分手。唐嫣助理曾上網痛批邱澤，如今2人男婚女嫁各有歸宿。

