情節宛如諜報片！諾貝爾和平獎得主逃亡內幕 變裝連闖10哨站、美軍F18盤旋護航

馬查多11日凌晨久違公開露面，與飯店外的群眾近距離互動。（翻攝自X @MariaCorinaYA）

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）是今年諾貝爾和平獎得主，但她被委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府限制出境多年，且自今年1月後未再公開露面。11日深夜她終於現身奧斯陸飯店陽台，時隔近1年公開露面。《華爾街日報》（WSJ）披露了馬查多這一路險象環生的祕密逃脫計畫。

據《華爾街日報》報導，這場有如諜報電影的祕密逃亡籌畫約2個月，由一個曾協助多名委國人士逃離的地下團隊策畫。該團隊在出海前特地聯繫美軍表明身分，避免遭到誤擊。知情人士透露，川普政府知道這場行動，但介入到何種程度則不清楚。

廣告 廣告

馬查多7日展開行動，她戴上假髮喬裝打扮離開委國首都加拉加斯（Caracas） ，抵達海岸漁村後搭乘安排好的小漁船駛離，她與2名協助者一路上騙過10個軍事檢查站，最後成功躲過追捕在一處漁村上岸。9日清晨馬查多再次搭漁船前往加勒比海島嶼庫拉索（Curaçao）。

馬查多乘船出海期間，航班追蹤網站觀觀測到有2架F-18戰機飛入委內瑞拉灣，並在空中盤旋半小時，是美軍自9月增兵以來，軍機最接近委內瑞拉領空的一次行動。

9日下午3點左右馬查多到達庫拉索，由美國政府資助、專門協助撤離的私人包商接應。馬查多在飯店休息一夜後，10日清晨再度啟程，坐上邁阿密友人提供的行政專機，經緬因州班戈（Bangor）轉機飛往挪威首都奧斯陸。馬查多登機前錄下一段音訊，感謝許多冒險助她離境的人，預告她已在前往奧斯陸的路上。這段音檔10日在諾貝爾頒獎典禮上被播放。

雖然錯過頒獎典禮，馬查多10日晚間抵達奧斯陸後，仍在11日凌晨深夜現身，在隱匿行蹤近1年後公開露面。知情人士透露，如同她女兒代為領獎時所說，馬查多將重返委內瑞拉，就像她過去祕密離境，最後都能成功回到委國一樣。除了展開歐洲行，馬查多預計也會造訪華府。

更多鏡週刊報導

無懼旅遊禁令！諾貝爾和平獎得主馬查多「消失近1年」 現身挪威奧斯陸

上課打瞌睡被叫醒…成功嶺役男痛扁中隊長 走廊遇副隊長也打成腦震盪

聲請法庭直播變「事後紀錄片」 柯文哲：到底在怕什麼？