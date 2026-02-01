情緒不是敵人！專家：但失控的情緒會毀掉你的人生選擇
【健康醫療網／編輯部整理】有一次我開車趕上了下班高峰期，前面是紅綠燈，我一看黃燈亮了，就不著急了，穩穩地停下了，可我後面有輛車一直按喇叭，好像是想要衝過去。
這個時候戲劇化的事來了：這輛一直按喇叭的車跟我並排了，司機把車窗戶搖下來衝我大喊：「你他媽會不會開車啊？！」
我剛準備回罵的時候，我的情緒警報機制啟動了，對他置之不理。
他一直罵到紅燈變成綠燈。我說：「祝您開心。」說完，開車就走了。
越成熟的人 越不把情緒寫在臉上
其實我們都有被情緒控制的時候。比如你有沒有過在網路上一言不合就開罵的經歷？有沒有過開車被人插隊特別生氣的經歷？有沒有過無緣無故特別焦慮的經歷？有沒有過帶著情緒跟親人說話或做決定的經歷？我們總會被情緒控制，而無法控制情緒，然而高手是可以控制情緒的。
一個人越成熟，越難看出這個人的喜怒哀樂，因為他的情緒都藏在心裡，喜怒不形於色。越菜鳥的人，你就越會發現，他所有的情緒都寫在臉上，當然，也會體現在朋友圈、網路上。
憤怒不是壞東西 它其實是一種自我保護
憤怒本質上是一種身體機能，是我們在進化過程中發展出來的，使自己不受外界傷害的自我保護方式。憤怒是外殼，它裡面包裹著的是恐懼，作用就是避免我們受到傷害。
換句話說，恐懼導致憤怒，憤怒的背後都是恐懼。比如一個小女孩在房間裡看到一隻蟑螂，蟑螂也看到了小女孩，此時此刻，誰害怕誰？
都害怕，蟑螂怕小女孩，小女孩也害怕蟑螂。
所以，憤怒是外殼，裡面包裹的是恐懼。
憤怒有兩種樣子：一種爆炸，一種冷靜復仇
憤怒的表現形式也很怪，它可能是衝動的、不由自主的、短促而猛烈的，也就是平時說的「一聽到一句話就爆炸了」。
憤怒還有一種形式，也有可能是安靜的、有預謀的、很克制的，也就是我們常說的「君子報仇，十年不晚」，大家比較熟悉的情節就是法國大文豪大仲馬的經典作品《基督山恩仇記》。
簡單地說，憤怒是我們在受到傷害之前或是之後的一種攻擊行為。
為什麼要讓盡可能地克制憤怒？
１、憤怒會破壞我們的人際關係
無法控制自己情緒的人，最終是交不上朋友的，甚至會傷害自己的朋友。有人說道歉不就行了嗎？一個釘子釘在牆上，然後把釘子拔出來，這堵牆還是之前那堵牆嗎？所以，再好的朋友之間，也不能無休止地表露憤怒。憤怒應該是一種策略，而不是傷害別人的武器。
２、憤怒使我們不能專注於真正重要的事
有一次飛機誤點了，我們在機場焦急地等待。忽然，廣播傳來一個消息說，航班取消了。這時大家瞬間就炸了。這個時候很多人仍然一直在咒罵、攻擊，我轉身，立刻去改機票。當我到達航站樓，櫃檯人員說，還剩下最後兩張票。我辦完後，才看到那些氣勢洶洶的大部隊衝過來，此時已經來不及了，沒位子了。你看，憤怒會讓我們忘記真正重要的事情。所以，你要把自己的目光交給目標，而不是對手。
３、人在憤怒狀態下做出的選擇，往往不太可能是最佳選擇。
人啊，永遠不要在憤怒的時候做任何選擇。本來大家是想做Ａ，然後憤怒上來了，莫名其妙就做了Ｂ。跟賈樟柯的一部叫《天注定》的電影很像，故事都是從一種憤怒發展到另一種離譜。
４、憤怒容易導致攻擊行為，以及對方的報復性攻擊行為。
憤怒還有個壞處，就是憤怒地攻擊別人會導致對方也用同樣的方式攻擊你。冤冤相報何時了，仇恨只能激化仇恨。
５、憤怒會危害自身健康，誘發心臟疾病，帶來精神痛苦。
經常發怒的人，自己也很難活得特別開心。
真正的高手不是沒有憤怒 而是聽懂它
人的生命裡有兩種憤怒，一種是好的憤怒，另一種是壞的憤怒。
正確的處理方式是，理解你的憤怒，思考它向你傳遞的信號是什麼意思。
聽憤怒背後的聲音，了解憤怒背後的意義，才能從真正意義上控制自己的情緒，成為一個高手。
聽清楚憤怒在表達什麼，接著，富有智慧地去解決它，才會幫助你強大起來。
本文來源：《你沒有退路，才有出路》，布克文化
現代人壓力山大急尋解方！醫教10招穩情緒 落實數位排毒、培養新興趣
小心跨年、演唱會情緒大反轉 醫師提醒3類人留意「狂歡後失落」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67531
