情緒不穩拒絕醫療 26歲男揮拳攻擊護理師送辦

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局，昨（21）日凌晨獲報，轄內1處醫療場所，疑發生一起傷害案件。第六警分局表示，第一時間派遣優勢警力趕赴現場，將涉嫌揮拳攻擊護理師的26歲林姓男子帶回調查，依法偵辦。初步了解，林嫌因手部受傷由救護車送醫診治，過程中疑因情緒不穩，不願繼續接受醫療行為，準備自行離開，而與護理師發生爭執，揮拳攻擊對方。

警方表示，員警到場了解，1名護理師因林嫌攻擊而受傷，立即調閱相關監視器影像，釐清案發經過後，將依醫療法及傷害等罪嫌偵辦。員警到場時，林嫌仍情緒不穩，而他的妻子則不時環抱著他，試圖安撫。

第六警分局強調，對於影響醫療行為的暴力事件，警方絕不寬貸，將依法嚴查嚴辦，並持續強化與轄內醫療機構的聯防機制。深夜時段增加巡邏頻率，確保醫護人員，能在安全、受尊重的環境下執行勤務。

照片來源：台中市警方提供

