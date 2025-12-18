情緒也需要休息 桃市衛生局舉辦大專院校微型體驗心理健康活動





隨著社會變遷與資訊流動加速，大專院校學生的心理困擾比例逐漸上升，為協助學生面對學業、人際及求職等多重壓力，桃園市政府衛生局社區心理衛生中心12月15日至12月19日與銘傳大學合作，於銘傳大學圖書館舉辦「情緒的棲地—讓自己喘口氣」微型體驗心理健康活動，透過一系列深具療癒性的情緒探索與紓壓活動，讓學生在熟悉的校園中就能獲得可即時運用的心理支持資源。

本次活動以「情緒的棲地」為主題，打造多處療癒區域，並規劃多種紓壓的體驗活動，讓學生以最自然、零負擔的方式接觸心理健康議題。活動內容包含：可以安全且匿名地表達情緒與心事的「樹洞信箱」、象徵陪伴與成長的「希望樹」、與圖書館合作展出「我的心情藏在這本書裡」分享曾經另人觸動內心的好書、也可以找到舒服的位置好好「喘息一下」，在忙碌的生活中，可以意識到平日被忽略的感受，並在過程中自然地進行情緒覺察與自我照顧，讓學生們維持身心平衡、釋放溢出的情緒，找到專屬自己「情緒的棲地」。



廣告 廣告

桃園市政府衛生局舉辦大專院校微型體驗心理健康活動，讓學生喘口氣。





衛生局表示，心理健康和身體健康都一樣重要，而校園是推動心理健康的重要場域，透過微型體驗心理健康活動，可有效降低學生接觸心理健康議題的門檻，使照顧情緒成為日常生活的一部分。未來也將持續與大專院校合作，推出更多貼近學生需求的活動，協助學生在面對壓力時能找到屬於自己的「情緒棲地」，培養更健康的心理韌性。

桃園市目前共有5處社區心理衛生中心，由心理師、職能治療師及護理師等專業團隊共同提供服務，內容涵蓋心理諮詢、職能評估及護理衛教等多元服務，歡迎市民朋友利用相關服務，並可透過社區心理衛生中心官網及社群平台掌握最新活動與課程資訊，共同守護心理健康。

桃園市政府衛生局舉辦大專院校微型體驗心理健康活動，讓學生喘口氣。





桃園市社區心理衛生中心

FaceBook：www.facebook.com/share/1FyyZiMiuR/?mibextid=wwXIfr

Instagram：https://www.instagram.com/tycgmental1995

官網：https://mental.tycg.gov.tw/

專線：03-3325880







更多新聞推薦

● 美宣布逾111億美元對台軍售 中國：「台獨」勢力揮霍老百姓血汗錢買武器，不惜把台灣變「火藥桶」