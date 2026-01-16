情緒低落、擅長事物頻出錯...是單純老化還是失智？精神科醫師教你1分鐘自我檢測





73歲的林女士近年逐漸不愛外出，生活作息單調，近來更出現睡眠變差、情緒低落的情況，家人原以為只是正常老化。直到她連最擅長的烹飪也頻頻出錯，行為明顯退化，才警覺異狀並陪同就醫，最終確診為早期失智症，合併憂鬱症狀。經精神醫學部一般精神科主任黃宗正醫師團隊治療與日照介入後，生活功能已有明顯改善，目前僅需定期回診追蹤。

台灣失智症人口破30萬，早期個案最常被忽略

台灣已正式邁入超高齡化社會，失智症人口突破30萬人。統計顯示，每100位65歲以上長者中，就有約8人罹患失智症，其中又以「早期失智症」人數最多。

黃宗正主任指出，輕度失智症與早期失智症常被誤認為正常老化，像是健忘、反應變慢、情緒低落等，因而延誤就醫，錯失及早介入的治療時機。

失智症不是突然發生，通常會歷經三個階段

黃宗正主任說明，失智症是一種影響認知功能、行為能力與日常生活的神經退化疾病，發病前多半會依序經歷以下階段：

輕度認知障礙：記憶力、注意力或判斷力下降，但在旁人提醒下仍能想起

早期失智症：記憶力明顯退化，即使提醒也難以回想，並可能出現判斷困難、溝通不順或情緒不穩

失智症中後期：可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力

失智症成因多元，有些其實「可逆」

黃宗正主任進一步說明，失智症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性：

退化性失智症：因腦部神經細胞逐漸病變所致，目前無法根治，但可透過藥物與復健延緩退化

非退化性失智症：如腦傷、感染等原因造成

可逆性失智症：可能與營養缺乏、內分泌失調等有關，若及早治療，有機會恢復認知功能

「愈早發現，就愈有機會找出可介入、可改善的原因。」黃宗正主任提醒。

醫研發「腦適能測驗」，7個題目就能篩檢早期失智

臨床上常使用的失智症篩檢工具，如簡易心智量表（MMSE）、智能篩查測驗（CASI），雖能初步評估認知功能，但因題數較多、施測時間長，對早期失智的敏感度有限。

為提升臨床與社區篩檢效率，黃宗正主任與台大、北榮、高醫及桃園療養院等團隊合作，在國家衛生研究院支持下，研發「腦適能測驗–7（Brain Health Test–7，簡稱 BHT-7）」，並於2025年發表於國際期刊《International Psychogeriatrics》。

黃宗正主任說明，BHT-7以臨床篩檢為目的設計，僅7題、施測時間短，題目聚焦於早期失智的細微變化，適合門診及部分社區場域使用。若篩檢結果顯示疑似失智症，便可進一步轉介醫院進行完整評估與鑑別診斷。

早期失智症治療重點：延緩退化、維持生活功能

目前早期失智症的治療目標，在於延緩認知退化、維持生活自主能力。醫療團隊會視個別情況：

使用藥物改善認知與情緒症狀

安排認知訓練與生活作息調整

提供家屬照護與溝通教育

以協助患者維持生活品質。

預防失智做到「三動」，飲食也很關鍵

黃宗正主任提醒，高齡族群應落實以下原則，以降低失智風險：

身動：規律活動、維持運動習慣

腦動：閱讀、學習新事物、動腦訓練

互動：維持社交、避免長期孤立

同時應控制三高與心血管疾病，並採行被證實有助預防失智症的「地中海飲食」，多攝取具有抗發炎與心血管保護效果的食材。

1分鐘自我檢測：你說得出幾種四隻腳的動物？

黃宗正主任提供BHT-7問卷中一項簡易的自我檢測方式：「請在1分鐘內盡可能說出四隻腳的動物，能說出 12 種以上為及格。」若作答明顯困難或詞彙卡頓，建議儘早至醫療院所評估，把握治療與介入的黃金時機。



資料來源：台北慈濟醫院

責任編輯：曾耀儀

核稿編輯：林勻熙



