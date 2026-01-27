情緒勒索、打罵⋯為什麼我沒有完美父母？心理師教「1招」化解心結
與父母相處成了許多人的壓力來源，為什麼父母如此苛責對待，自己是不是做錯了什麼？又該以什麼方式和父母互動？心理學家珊卓拉．康拉德（Sandra Konrad）於《不能沒有父母》一書中，透過不同案例解析家庭關係裡的困境，幫助讀者解開心中的糾結，療癒跨代創傷，為親子關係找到一條清晰可走的路，所有的人際關係也會因此受惠。以下為原書摘文：
父母留下的情感遺產
如果我們想完整地認識父母，就必須回到他們的起點：他們出生在什麼時間、哪個國家、什麼樣的社會以及什麼樣的家庭。他們是期盼中的孩子還是意外被生下來？是在父母的慈愛和細心呵護之下長大，還是他們的父母無能為力也不成熟？
他們擁有充滿安全感的童年，還是感到不安、不斷變動和失去？他們遇到什麼樣的家庭難題和衝突，有什麼樣的協助資源？他們的父母一方是否患有心理疾病，像是憂鬱症、人格障礙或是成癮問題？他們的價值觀如何養成，哪些決定性事件塑造了他們今日的性格？他們是否遭遇過戰爭、逃亡，或是父母一方過世等創傷事件？
所有問題的答案都能幫助我們更加了解父母一路成長的過程。有時我們會忘記，我們的母親也曾是別人的女兒，父親曾是別人的兒子。他們也曾年幼，有好父母和壞父母做榜樣；有人陪伴他們成長，或是對他們處處設限；他們感到安心、被忽略或曾受到暴力對待。父母的這些經驗也直接影響了我們的生活，因為他們經常不自覺地延續他們的童年模式。
像是奧拉夫的父母，他們把自己大部分的童年傷痕和暴力經歷轉移到自己兒子身上。奧拉夫的母親雷吉娜在一家育幼院中長大，因為單獨扶養她的母親在1930年尚未成年，被宣布為不適合撫養小孩。雷吉娜父不詳，她從沒見過他。她在育幼院長年被照顧者虐待和性侵，沒有人保護她，也沒有傾訴的對象。
19歲那年認識了大她10歲的沃夫岡，不久之後就懷孕了。一開始她滿心期待孩子的到來，奧拉夫出生時，她卻被照顧孩子的壓力壓得喘不過氣，她從不知道如何妥善地處理需求、情感和界線等問題，更不用說細心照顧一個孩子。由於她童年時的創傷經歷，她不僅有嚴重的依附障礙還得了所謂的躁鬱症，發作時焦躁幻想和憂鬱症狀會輪流出現。很快地，她就和先生沃夫岡一樣養成酗酒的習慣。
奧拉夫的父親在家中8個孩子中排行老大，他的母親因為憂鬱症長年臥床，沃夫岡的父親工作繁忙、酗酒、毆打妻子和孩子，而妻子和孩子也學會遠離他。16歲時他自願從軍打仗，這樣就可以逃離父親的暴力相向。
希特勒成為他尊敬的代理父親，國家社會主義成為他的避風港，給予他支持，就像許多不成熟的人一樣，沃夫岡在獨裁體制中尋求救贖。22歲時，他經歷了戰爭和監禁，最後回到故鄉，身心都受了創傷，他出現了焦慮和憂鬱以及閃回（Flashback）——突然想起創傷事件——讓沃夫岡時時都處於被過去情境攻擊的狀態。
由於身體的問題，他無法獨立工作謀生。在別無選擇的情況下，他在父親的手工藝品店中工作，然而父親盡一切可能羞辱他的「殘疾兒子」。沃夫岡甚至在晚上都無法平靜，奧拉夫記得他父親經常尖叫著醒來，在房子和花園裡亂跑，然後喝一瓶烈酒入睡。
我跟奧拉夫解釋，像他父母的心理問題通常會伴隨其他症狀出現——憂鬱症配上成癮問題，創傷壓力症候群和焦慮或憂鬱。而且，只要父母任一方患有心理疾病，兒童成為父母疏忽或虐待受害者的風險就跟著提高。解釋奧拉夫所受的痛苦是必要的，因為父母的痛苦並不能抵銷自己的痛苦，它只是說明了（依附）創傷和情感枷鎖如何代代相傳。
「或許他們對我來說就是最好的父母。」奧拉夫在仔細爬梳父母的過去之後，下了這樣的結論。他開始更全面地看待他的父母：做為成年人，他們傷害了兒子，但他們也是傷痕累累的孩子。特別是對那些無法與父母有健全依附關係的人來說，調查父母的童年並不常見，因為父母鮮少或只提過他們童年或生活的片段。
不過，了解父母的童年就等於是了解父母，彼此之間的裂痕也會逐步消失。因為如果你把父母想像成小孩，你就會自動停止把他們妖魔化，甚至會同情幼時的他們；你也更容易理解父母的人生歷程，以及某些家庭潛規則和相處模式。
用第一人稱描述父母的生命故事
一個能讓子女更能同理父母親處境的方法是用第一人稱詳述他們的生命故事。不是一貫地介紹他們，而是採用寫傳記的視角，彷彿像在說自己的回憶一樣，描述他們一路從出生到長大的過程。
以下內容摘錄自一位42歲病患馬可，他用自傳形式描述他的父親，他在缺乏愛心、冷酷的父親克勞斯過世之前一直受盡折磨，因此他自己沒有勇氣成為人父：「我，克勞斯，生於西元1943年12月14日，」馬可接著說：「我的爸爸漢斯在我出生的時在東戰線打仗，我媽媽帶著3個幼子準備逃往西部。
當時我才2歲，在歷經3週馬不停蹄的逃亡之後，我們抵達德國北部的布萊梅。起初，我們住在遠親的農舍裡，和許多逃亡家庭窩在一起。因為狹小的空間幾乎沒有隱私生活，我媽媽感到非常痛苦，也因此她一輩子都對環境感到不安，對噪音很敏感。
我5歲時，爸爸從戰場上回來了，他大部分時間都沉默不語，因為戰爭受傷而一瘸一拐，我既好奇又害怕，畢竟他是個陌生人。情況一直都沒有改變，他總是那麼冷漠，對我的一切毫不關心。」唸到這裡，馬可開始哭泣，因為他頭一次在情感上能理解父親，他的父親克勞斯也因為和祖父漢斯的疏離而痛苦。
第一人稱的敘事方式讓馬可對父親產生了前所未有的親近感，因為他發覺父親也曾是一個被遺棄的孩子和沒人疼愛的兒子。過去特別鄙視父親的馬可第一次開始同情父親。透過自傳式的敘述，馬可父親的圖像逐漸清晰且完整：他不再視父親為加害者，而是受害者。
當我們以第一人稱描述父母的故事時視角會跟著轉變：我們不再從旁觀者的角度看他們，而是從他們的內心講故事。我們瞬間融入他們，更直接感受到他們的經歷，有一句話說：「如果你想了解一個人就穿著他的鞋子走100步。」
了解父母的成長過程並不是要免除他們的責任，也不是要淡化自己的痛苦。這麼做可以幫助我們分辨父母傷人的行為，不再將這些行為視為是針對我們的反應，而是看作他們自己痛苦且未處理的童年經驗所造成的結果。「那不是我的錯」，許多人在探究父母的生命史之後，不再糾結自己的缺憾或是與父母的衝突。
因為父母不當的言行不是因為孩子有錯或是不值得被愛，由於父母本身的童年經驗，他們在情緒上尚未達到必要的成熟，無法充分照顧、保護或支持他們的孩子。因此許多家庭裡傳承著充滿傷害力的忽視、暴力或界線不明的傳統。在治癒了自己的傷口之後，正是看看父母童年的時候了，這麼做能幫我們與自己的過去，甚至與父母和解。
把父母想像成孩子，並意識到他們承受的痛苦、渴望和缺乏東西，才能讓他們最後成為我們心目中的父母，我們的心也會變得更柔軟。
（本文摘自／不能沒有父母：父母不是你無法獨立的理由，成功脫離依賴，解開束縛，重建健康的愛與連結／商周出版）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
你的財富命運，早已被父母決定？金融專家揭「原生家庭」影響財運
父母恩情是還不完的債？心理學家剖析：別讓「1心態」拉垮親子關係
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為情緒勒索、打罵⋯為什麼我沒有完美父母？心理師教「1招」化解心結
其他人也在看
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 7則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 600則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 378則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 4則留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 14 小時前 ・ 274則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 105則留言
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 19則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 79則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 71則留言
好市多4大新制今年上路 美食區「非會員禁止進入」
綜合外媒報導，好市多招牌的1.5美元熱狗套餐，價格凍漲已超過40年，公司甚至曾更換供應商以壓低成本，只為維持這項被視為會員專屬象徵的福利。為避免非會員鑽漏洞，今年起美食區將全面強化會員查驗機制。新制上路後，美食區將強制實施「數位會員卡掃描」，不論消費者使用現金...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 20則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 25則留言
她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存
許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 10則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言