情緒壓力累積 Andy老師赴綠島短暫斷線：先讓自己回到能呼吸的狀態
YouTuber Andy老師（王崇睿）與前女友家寧及家屬之間的法律攻防仍持續進行。家寧母親先前對他提出誹謗與違反個資法告訴，不過在7日獲法院不起訴處分。事後，Andy老師於今（8日）再度更新影片，表示在揭露相關事件後，身心狀態長期處於高度緊繃，因此決定暫時離開外界視線72小時，到綠島調整情緒。
Andy老師在影片中提到，製作公開控訴內容期間，精神壓力相當沉重，他形容自己在拍攝時努力控制情緒，但內心依舊處於強烈負擔之下。「真的是受不了，你懂嗎？」他說，影片上架後，他閱讀了大量網路留言，反而讓焦慮感加劇，資訊堆疊令他無法消化，情緒逐漸失控。
他表示，那段期間台北天候連日陰雨，令他感覺自己「像被困在心理的監獄裡」，因此決定必須離開熟悉環境，讓身心重新喘息。「我一定要到一個有山有海，能騎機車、讓風吹過身體的地方。」於是他前往綠島，展開三天自我修復之旅。
在旅程中，他到訪綠島過去的監獄遺址，也在雨中騎車環島，試圖透過移動、風景與自然感受讓身心重新放鬆。最後一天，他前往牛頭山觀賞日出，即使天氣並不理想，他坐在懸崖前望向海平面，形容當下內心「久違地安靜」。
影片最後，他分享旅程體悟：「快樂與悲傷都只是過客，唯有平靜才是終點。」並表示，希望每個在情緒困境中掙扎的人，也能找到屬於自己的舒展與停靠之處。
