即時中心／高睿鴻報導

去（2025）年全國大罷免運動期間，國內政治對立風氣嚴重，因此讓極少數民眾口不擇言、在網路上發表仇恨及恐怖言論。據悉，有位42歲工程師許宇涵，竟因討論大罷免及兩岸局勢時，情緒失控而寫下「斬首賴清德」等語，遭警方盯上；後經調查，發現他留言時人在中國、以VPN跳板程式連接論壇「Threads」，在貼文下方撰寫威脅言論。許男後返抵台灣，遭警逮捕送辦，北檢今（6）日正式偵結起訴。

檢方指出，許姓嫌犯先後留言「殺青鳥，救台灣，一人一彈，斬首賴清德，你我有責」、「斬首賴清德救台灣，該你上場了」、「先殺青鳥蟾蜍，斬首賴清德，東亞就和平了」等語，時間為去年3月左右，因對大罷免選戰及兩岸情勢感到不滿，所以憤而留言。警方鎖定後發現，他是在中國利用電腦設備，以VPN連接「Threads」發言；後經調查確認，他是被公司派駐中國期間犯案。

因此，待許男回台，警方立即將其逮捕送辦。台北地檢署今天偵結本案，將依據恐嚇公眾、恐嚇危安等罪起訴他；因其嚴重危害社會秩序、多次發表恫嚇言論，建請法院從重量刑。

原文出處：快新聞／情緒失控嗆「斬首總統」完蛋了！駐中國工程師返台就被逮 下場曝光

