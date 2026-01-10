情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

長榮航空一名台籍華人飛行員，日前在洛杉磯國際機場起飛滑行時，疑情緒失控，對馬來西亞籍副駕駛拳打數下。圖為長榮航空飛機。(路透)

長榮航空一名台籍華人飛行員，日前在洛杉磯國際機場起飛滑行時，疑情緒失控，對馬來西亞籍副駕駛拳打數下，導致副駕駛手背出現腫脹與瘀傷。航空公司已對該飛行員進行停飛處理，並展開調查。世報記者向長榮航空洛杉磯地區辦公室求證，該辦公室表示，相關細節將由總公司做統一說明。

據The Reporter、台北時報報導，事件起因是副駕駛多次提醒飛行員，滑行速度超過每小時30節（約55.6公里）的限制，但未獲回應。副駕駛隨後依照標準作業程序手動操作煞車。報導指出，該飛行員至少對副駕駛拳打四下。

一不願具名的舉報人表示，對航空公司未立即啟動緊急應變計畫感到失望。報導未指出事件發生的具體日期，但表示事件為近期發生。

台北時報等媒體援引長榮航空聲明，長榮航空在得知事件後即刻展開調查，目前仍在確認詳細情況。飛行的快速存取記錄器（QAR）數據顯示，飛機滑行過程符合規定，並未超速。相關紀錄已提交給監管機構備查。飛安與乘客安全為首要考量，將持續配合監管單位調查。

航空公司同時表示，調查結束後，已停飛的飛行員將被送交公司紀律審查委員會進行進一步處理。中華民國民航局也證實，已針對此事件展開調查，並表示若查明任何機組人員行為影響飛行安全，將依法依規處罰。

