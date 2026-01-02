情緒支持服務成效 南投縣正向支持整合模式計畫成果發表會

【記者 謝雅情／南投 報導】縣府於12月30日在草屯的南投正向服務中心辦理114年度南投縣身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式服務計畫服務中心成果發表會，於年度結束前，依方案執行成效及檢討策進作為，展現情緒支持服務成效，發表會由縣府社會及勞動局長林志忠主持。

縣府社勞局表示，本縣於113年5月31日開辦身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫，並委託財團法人瑪利亞社會福利基金會辦理迄今。統計本縣至114年第三季本縣身心障礙者人口數計33,245人，其中「智能障礙」為2,898人、「自閉症」為268人，合計3,166人，占全縣身心障礙者總人口數9.5% 。

實務上發現有「情緒行為困擾」的身心障礙者不在少數，如自我傷害、攻擊或破壞等不適當的社會行為，情緒行為若無法獲得緩解，將對其心理及生理健康造成負面影響，因此情緒行為議題者需要較多關注和支持，避免主要照顧者長期承受龐大照顧壓力，衍生不幸事件之憾事。

正向行為服務中心目標建構以具有嚴重情緒行為以「智能障礙或自閉症者」為中心的社區支持系統，服務主軸著重於使前述家庭獲得妥適協助，辦理相關研習課程，提升轄內機構式、社區式服務及相關資源網絡工作人員之嚴重行為輔導專業知能及技巧，於當年度結束前，依方案執行成效及檢討策進作為，成果發表展現情緒支持服務成效，統計113年度服務15名服務對象，114年度截至11月底在案輔導共21名服務對象，提供現場輔導計619人次，線上輔導計1,846人次，另辦理專業培訓課程計6場次共計21小時，參加培訓服務人員計139人次。

其中10月8日特別邀請彰化師範大學行為輔導研究發展中心分館長楊欣穎老師授課，課程內容為情緒發作週期介紹、情緒發作週期運用與自我覺察、危機因應技巧及危機預防與風險管理等專業知能，指導專業服務人員能夠紮根在地服務能量。

縣府期透過以正向支持方式減緩身心障礙者發生嚴重情緒行為情形，同時減輕嚴重情緒行為身心障礙者之主要照顧者及相關服務照顧服務人員之照顧負荷壓力，藉由正向支持之工作方法的介入，照顧更多身心障礙朋友及其家庭落實正向支持守護家庭目標，未來將持續攜手網絡夥伴資源，打造更具溫度的支持網。（照片記者 謝雅情翻攝）