情緒教育不能等！SEL走進大學：長庚科大藝術療癒、慈濟跨國合作
近年，從在校學生到出社會的成年人，身心健康議題愈加受到重視。為推廣「社會情緒學習」（Social Emotional Learning，簡稱 SEL），教育部在2025年頒布「教育部社會情緒學習中長程計畫第一期五年計畫」，目標是提升教職員與學生的情緒健康，讓校方和現場老師能協助學生面對壓力、排解壓力，各校也積極響應，以藝術創作、論壇、工作坊等形式，將SEL融入校園。SEL具體有哪些層面？各大學有哪些實踐作法？《遠見》一文解析。
現在人的焦慮、憂鬱傾向愈來愈常見，不只是台灣，全球教育界都在關注社會情緒學習的概念。SEL是由美國學業與社會情緒學習協會（CASEL）提出，涵蓋五大面向，包括培養學生自我覺察（Self-Awareness）、自我管理（Self-Management）、社會覺察（Social Awareness）、人際技巧（Relationship Skills）、做負責任的決策（Responsible Decision-Making）等。
☀ 自我覺察：能理解自己的情緒、想法和價值觀，進而能建立信心，了解自己的優缺點。
☀ 自我管理：在不同情況下，都能有效管理情緒、想法和行為，並足以完成預計達成的目標。
☀ 社會覺察：能同理來自不同家庭、文化、社會背景的他人，並能從他人的立場思考，表達同理心，且關心他人的感受。
☀ 人際技巧：能有效和不同的個人或人群進行群體交流，可以清晰溝通、傾聽他人、分工合作、解決衝突，建立健康的人際互動。
☀ 做負責任的決策：指在不同情境下，考慮例如道德、安全等諸多面向，並評估自己、他人，以及群體的利弊得失後，而做出的決策。
台灣推動SEL元年
2025年，已成為台灣推動SEL元年。
教育部在2025年2月頒布的SEL中長程計畫，預計實施期間，從今年到2029年12月，涵蓋小學到大專階段，預計投入總經費4億元，具體作法包括：支持學校開設心理健康課程、推動相關活動，以及聘請身心科醫師駐校提供諮詢等。另外，教育部委託國家教育研究院，在2025年3月成立「社會情緒學習研究室」，來協助學生強化心理韌性。
教育部的計畫書指出，台灣學生的學業成就，雖然在國際評比，例如「國際學生能力評量計畫」（Programme for International Student Assessment，PISA）上的表現相當優異，但在學習動機、自信心等面向相對低落，凸顯台灣教育環境長期在考試導向和重視努力的氛圍下，教學重心偏向學科知識與考試成績，卻忽略了社會情緒知能的發展與培養，期望能透過SEL的推廣進行改善。
各大學如何實踐SEL？
除了中央部會的起步，台灣師範大學則早已成立社會情緒教育與發展研究中心（SEED），發展主軸包括推動各縣市情緒教育政策、結合智慧科技輔助社會情緒價值學習等。成功大學、清華大學、淡江大學、亞洲大學等校也紛紛舉辦講座、工作坊或是教學研習，除了介紹SEL的核心概念與精神之外，也培力教師能協助學生、輔導學生；中國文化大學也在進修推廣部開設相關課程；義守大學更在學校官網架設社會情緒學習推廣專區，以圖文詳解SEL的概念。
長庚科技大學則有不同作法，該校於2025年11月攜手日本知名藝術家大石曉規（Akinori Oi-shi） ，共同推廣「微笑符號點亮校園—藝術共創計畫」，透過大石曉規駐校創作，讓長庚科大的師生能夠與藝術家一起，在校園內的玻璃、牆面、展示區等共同進行藝術創作，繪製微笑符號，以此釋放壓力、表達自我，並療癒情緒、重新連結彼此。
笑臉符號本就是大石曉規的招牌創作，長庚科大透過畫下笑臉的藝術共創，將SEL融入課程，目標是打造「療癒校園」。長庚科大學務長劉杏元表示，該計畫不僅是一場藝術展覽，更是一次教育實踐，未來學校將持續推動全人教育與藝術融合的課程與活動，讓「微笑」成為長庚科大最具代表性的幸福符號。
慈濟大學師培中心則以跨國合作方式進行實踐，在與慈濟教聯會共同組成的「慈濟人文教育交流團」遠赴馬來西亞的研習，引導學員進行情緒覺察、體會SEL的重要性，並引導學員，將SEL融入靜思語教學的課程設計和班級教學策略。
