情緒浪潮來襲 用「衝浪法」與情緒共處、享受當下

【健康醫療網／編輯部整理】當感受到強烈的情緒，並相信事情永遠不會好轉的時候，如果習慣壓抑情緒，不僅會讓壓力更大，實際上也會導致情緒變得更強烈，這個重置方法會有很大的幫助。如果平時習慣迴避令人難熬的情況，只因為擔心悲傷或恐懼這類的情緒會太難忍受，也可以嘗試這個方法。

別急著批判情緒 試着在情緒衝浪板保持平衡

退後一步，觀察自己的情緒，不要試圖阻止它們或批判自己，並指出身體有哪些部位感受到這些情緒。

這時，想像自己在衝浪板或船上，並試著在海浪起伏時保持平衡。提醒自己，情緒就像海浪一樣，是來來去去的。練習與當下的事件共存，而不是預測未來可能會有什麼感受，或回憶起過去的感受。

看見情緒，不需逃避 「不作為」也能有幫助

理由很多人都知道，但人們並不擅長「情感預測」（affective forecasting），也就是預測未來的感受。這代表，擔心未來會有什麼感覺（例如「我永遠也不可能放下的！」）只會為已經扛著的情緒，再加上一個「絕望」而已。

廣告 廣告

學會跟著情緒「衝浪」，而不是批判它們，這能幫助看見，其實不需要逃避感受，甚至不需要採取行動。只要選擇和它們共存，這些情緒通常不會持續太久。

越想抽離越緊繃 順其自然得解放

把這個練習，想像成一個情緒版的中國手指陷阱（Chinese finger trap）—一種讓人煩躁的玩具，在試著把手指抽出來時，它就會收縮，但如果讓手指放鬆，它就會放開。同樣的，讓情緒順其自然，就是解放自己的唯一方法。

接受當下的情緒，也可以幫助自己享受正向的體驗（像是與朋友一起度過一個輕鬆的週末），而不必擔心這些體驗結束，或是開始思考接下來會發生什麼事（例如下週即將到來的緊張工作）。

思緒混亂時 透過自問問題將注意力轉回「現在」

此外，當思緒亂成一團、陷入危機時。可以透過大腦重置的技巧，讓自己感到更穩定。花一點時間，將注意力轉向「現在」發生的事。首先，嘗試把腳跟用力踩在地面上，體會那個感受，然後問問自己：

． 我現在在想什麼？

． 我的身體有什麼感覺？

． 我現在在做什麼？

接著，思考：

． 我的回應有幫助嗎？

． 這些回應與我的長期目標有關嗎？

． 這些回應與未來的擔憂或過去的痛苦有關嗎？

以便利貼簡寫答案 可穩住自己避免消耗

這6 個問題的答案可以寫在便利貼上（只需要用簡寫，例如想法、感覺、行為、幫助），貼在電腦螢幕旁提醒自己，並在思緒往充滿壓力的負面方向前進時，穩住自己。

在思緒混亂、原地打轉的時候，不再消耗自己的大腦、身體和行為，是為自己創造空間、做出更有幫助下一步的好方法。任何時刻，都可以把自己的心思帶到現在所站立的地方，讓自己處在當下，這也能幫助你享受正向的經驗。

本文來源：《重啟你的情緒開關》，高寶書版

【延伸閱讀】

同理心時有時無 是個自私的人？研究：大腦「2面向」守護自身情緒健康

中年男性情緒變差容易覺得累？可能是因為「這個」變少了



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66664

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw