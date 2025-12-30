情緒管理自我對話 親子互勉勵共成長

歲末年終，315位家長與孩子齊聚板橋靜思堂，一起參與2025年最後一堂親子成長班課程。這堂課的主題是「反省」，一場回顧與自我對話的旅程。

將課堂學到的話，落實在日常生活，親子成長班2025年最後一堂課的主題是「反省」。許多家長帶著期待與感恩的心來，分享在這重新充電、反思自己，也找到與孩子共處的解方。

家長 葉美端：「有講到省思，反省我跟孩子之間的狀況，我覺得 對我們很有幫助，我也可以跟孩子分享這個部分，我們一起做改進 一起做學習。」

家長 阮秀蓮：「(他)改得脾氣很乖，然後自己的事情要處理好，功課要寫好，然後很會聽話。」

課堂上，播放了一段關於情緒管理的影片，片中的男孩生氣時，就在後院的柵欄釘下一顆釘子，等到學會控制情緒後，一根根拔除。釘子留下的疤痕，就像我們傷害別人的後果，家長學員都很有感觸。

學員 呂芯萌：「小男孩努力控制自己後，他的人緣一定會變好。」

學員 李禹彤：「我有看過另外的版本，他釘在椅子上的，那個椅子後來變成刺刺的，坐上去的人一定會痛，所以小男孩學到，為什麼這樣子會傷到別人。」

學員 黃思賢：「我們人不一定要用武力，不一定要用那些暴力行為，來滿足自己的情緒，我們也可以慢慢地，控制自己的情緒。」

上人常說 反省是生活的提醒，要注意起心動念。這不只是修行，更是人生方向的導航。這堂課，孩子學會思考與負責，家長也找回初心與溫柔的力量。

