情緒退縮、課業卡住？父母別急著說「沒事的」、「別怕」反而讓焦慮更難消退

孩子是情緒小偵探 爸媽的氣氛他都在看

很多爸媽以為沒在孩子面前吵架、只是在房間裡沉默不說話，小孩不會知道。但杜恩年說，孩子對大人情緒非常敏感，即使沒有吵架，他們也能從很多細節察覺氣氛不對。像是臉色、語氣、家裡的安靜程度，甚至是「大人笑得不太自然」這類小變化。

對幼兒來說，會把大人情緒跟自己連在一起的「魔法式思考」：

「是不是我做錯什麼，所以爸爸媽媽生氣？」

「是不是我不乖，家裡才變得不開心？」

這種錯誤連結，會在孩子心裡默默長成焦慮。杜恩年強調，父母情緒的影響只是孩子焦慮的其中一個來源，但父母也是孩子的專家，是孩子焦慮時最好的幫助者。

從「幫他做」轉向「陪他試」：支持孩子長出勇氣

當看見孩子表現出緊張或害怕時，現代充滿愛的爸媽，日常語句很常是：

「沒事的，這沒什麼好怕。」

「不敢做沒關係，媽媽幫你弄就好。」

「不想去喔？那我們回家。」

杜恩年指出，這是父母出自演化的「保護本能」，想幫孩子消除焦慮是完全自然的反應。但若是「過度安撫」或急著代勞，雖然當下緩解了情緒，長遠來看卻可能有兩個影響：

孩子少了「練習面對」的機會：當我們急著說「沒事的」，孩子就沒有機會停下來去想、去表達「我到底在怕什麼？」。他失去了釐清情緒與組織想法的練習。 孩子會誤以為：這件事真的很危險，我無法應付

孩子對父母的反應很敏感。如果爸媽急著出手幫忙或避開，孩子會解讀成：「連爸媽都這麼緊張，代表這真的很可怕」或「爸媽也覺得我做不到」。久而久之，反而維持了焦慮，削弱了孩子的自信。

給父母的建議：先緩緩，用「好奇」取代「安撫」

杜恩年提醒，這不容易，但值得練習。當孩子焦慮時，試著忍住那句「別怕」，改用像做實驗般的好奇態度問問他：「你在擔心發生什麼事？」、「你覺得結果會變得怎麼樣？」

透過發問，你是陪著他去檢視恐懼，而非幫他消滅恐懼。接著，不用急著一次到位，我們可以運用「階梯挑戰」的概念，把困難的大目標拆解成孩子能應付的小步驟 。

在你的支持下，鼓勵孩子一步一步「試試看」。唯有透過實際行動，孩子才能收集到新的資訊，親身體驗到「原來事情沒有我想像的那麼糟」或「其實我有能力應付」。這一次，我們不幫他移開石頭，而是牽著他的手，陪他慢慢跨過去。

手機與社群媒體：打破界線，也放大焦慮

杜恩年說，社群是現代青少年很重要的社交平台，讓交流、獲取資訊更方便了。然而也可能助長孩子一直處在「被評價」還有「自我評價」(跟別人比 )的壓力氛圍裡：

看不到對方表情，沒有真實人際互動容易產生誤解

看到同學互動，卻不知道自己是不是被排除

容易被按讚數、已讀不回影響

再加上演算法，越焦慮的孩子，越容易被推播更多讓他焦慮的內容。

而手機還有一個大問題，親子各自的注意力被吸走了。以前爸媽下班回家會有一段「全心陪伴孩子」的時間，現在有些大人回家還在忙著滑手機、回訊息。孩子看在眼裡，會覺得「我說的事情沒有那麼重要」、「爸媽很忙，我不要打擾」這會讓孩子焦慮時沒機會或不敢開口求助。

焦慮常常看起來像叛逆：孩子不是不配合，而是不知道怎麼辦

年幼的孩子在焦慮時，出現的狀況：

變得易怒、愛哭或特別黏人

難以入睡（睡眠困難）

半夜容易醒來

開始尿床

做惡夢

經常抱怨肚子痛或頭痛

年紀較大的孩子在焦慮出現的行為：

對嘗試新事物缺乏自信，或是看似無法面對簡單的日常挑戰

很難集中注意力

出現睡眠或飲食方面的問題（睡不好或吃不下）

容易情緒爆發（發脾氣）

有許多負面想法，或是總覺得會有壞事發生

開始逃避日常活動，例如不願見朋友、不想出門去公共場所，或是抗拒上學

他提醒，這些行為看起來像叛逆或不配合，其實是孩子被焦慮卡住，不知道怎麼辦。

焦慮不只會讓孩子退縮，也可能成為「強迫」行為

焦慮在孩子身上不一定只表現成「害怕」「不敢面對」。有些孩子的焦慮會變成一種「一定要這樣做才安心」的模式，這正是強迫症（OCD）的樣態。

孩子不是在追求完美，而是內心有一股很強的不安，只能透過重複的想法或行為讓自己稍微舒服一點。杜恩年說，這類焦慮常會呈現：

行為被卡住、無法往下一步

覺得「不做不行」、會有不好的事發生

必須透過某些重複行為讓自己安心

焦慮變成某種「非做不可」的行為，孩子自己也會覺得很困擾，但停不下來。杜恩年強調，這不是孩子故意的，是焦慮造成的。當這類行為已經讓孩子生活卡關、上學困難或情緒明顯受影響，就值得尋求專業協助。

兩大就醫警訊

不是所有緊張、怕生的小孩都需要看醫生。杜恩年提供兩個最清楚、也最容易判斷的指標：

指標一：孩子的害怕與擔心的「程度」，比同年齡孩子明顯高很多

一般孩子上台會緊張，但你的孩子緊張到前一天睡不著

一般孩子會擔心考不好，但你的孩子是「所有事情都擔心」

反覆預演最壞狀況，停不下來

這不是「想太多」，是焦慮被放大到自己收不回來。

指標二：焦慮已經影響到生活功能 最關鍵

1. 上學功能下降

不想上學

出門拖延

課堂上一直看起來不自在

2. 生活作息受影響

睡眠變很差

食慾下降

整天心神不寧、坐不住

3. 社交與情緒變化

不想跟朋友玩

常常爆炸或爆哭

怕失控、怕被看到

杜恩年比喻「就像發燒，燒到影響吃睡，就該看醫生。焦慮也是一樣，程度高、功能受影響，就是求助時機。」孩子不是不要、不是故意，他只是還不知道怎麼面對這些壓力。杜恩年提醒，如果身邊的大人已經努力陪伴孩子克服焦慮了，但焦慮還是存在，有時候需要專業的方法去改善。

當焦慮被看見、被理解，孩子才有機會重新穩定下來。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

