情緒障礙學生若具攻擊性易引發校園學生及家長恐慌 精神科醫建議

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市某高職日前發生具情緒障礙的學生與同學發生碰撞，進而產生攻擊性事件，近年來許多情障生的家長都希望孩子能進一般學校就讀，即早適應社會，但是一般學校缺乏足夠特教資源，一旦情障學生失控或釀成暴力行為時，輕則造成教室混亂、重則造成傷害，也導致家長間失和，對學校安全的不滿，如何兼顧特教生與一般學生的學習權利，常令校方傷透腦筋。

精神科醫師楊聰財建議，針對情緒障礙學生，設計具體可行的「正向行為支持計畫(BEHAVIOR INTERVENTION PLAN,BIP)」，除了師長在教育現場的正確應對策略，還需要有跨專業團隊與家長的一致性合作，必須由特教老師、普通班老師、學校心理師、輔導主任、特教助理員，以及家長共同參與 IEP(個別教學計畫)/BIP會議。

廣告 廣告

他指出，第一步先了解孩子表現出問題行為(例如攻擊、叫囂)的真正目的，透過系統性觀察，用ABC分析法(前因，Antecedent)，(行為，Behavior)(後果，Consequence)，分析及判斷行為的4大功能：逃避(不想做某事)、獲得關注、獲得物品/活動，或自我滿足(感官刺激)，支持計畫的有效性，完全取決於能否準確判斷這個功能。

楊聰財表示，一旦確定了行為的功能，BIP 就必須包含前因策略(預防)、教導策略(替代行為)、後果策略(強化與應對)三個層次策略，像三道防線一樣，從源頭上解決問題，他建議，學校必須訓練家長了解並在家中也執行類似的強化和紀律策略，避免學校與家庭的標準互相抵消，然後進行追蹤與計畫調整，定期檢視與彈性調整策略，透過這些步驟，學校可以為情緒障礙學童建構一個既支持其學習、又能保障校園安全的具體且系統化的行為支持體系。

精神科醫師楊聰財建議，學校與家長合作，為情緒障礙學童建構一個既支持其學習、又能保障校園安全的具體且系統化的行為支持體系。(記者翁聿煌攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》 成「腹」人拖垮身體 醫：壓力肥最傷「心」

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

健康網》數位毒癮怎麼解？ 精神醫：學習感受無聊

台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告

