情纏20年難斷…對決舊愛小三說 蕭大陸吐細節：分手半年才交往侯怡君

藝人蕭大陸與女星侯怡君結婚，蕭的前女友張金鳳上節目影射侯女為「小三」，侯提告，張女依誹謗罪起訴。台北地院今傳喚蕭、侯女出作證，侯女稱，她確認蕭與張女分手才和蕭交往，張女批蕭說謊，指蕭連交往的時間都搞不清。

蕭大陸作證說，他和侯怡君是在拍攝「九龍傳說」期間認識，2人在拍攝接近尾聲時才正式交往，他與張金鳳在一起已經是20多年前的事，兩任戀情並沒有重疊。

蕭大陸說，張金鳳常常懷疑他在外面有女人，不僅找徵信社偷拍，還曾打電話來責備，導致他不敢帶張女去戲場或出外景，張女即以此指控他對感情不忠實。

蕭大陸表示，張金鳳曾在電話中說「叫侯怡君不要打電話給我」，但他無能為力「就算男女朋友也要對自己的言行負責」；蕭說，他告訴張女如果覺得侯怡君有冒犯，就去提告。

法官審問蕭大陸詢問對於「分手」定義為何？蕭表示，他心很軟，一直都沒有把張女趕出家，讓女方還是能夠自由進出家中，可能張女覺得2人仍在交往中；蕭告訴法官，從前任結束到與後任交往，相隔至少半年以上。

侯怡君證稱，她與蕭大陸還未交往前，蕭只有在前往拍攝地點時會順道載她，除此之外無其他互動，後來確認蕭與張女已分手，才與蕭進一步交往。

侯怡君還表示，她曾在片場聽到張金鳳打電話給蕭大陸，蕭接電話時明顯不悅，嘴上說著一些想分手但分不掉的內容等。

對於蕭大陸證詞，張金鳳表示，蕭大陸全在說謊，蕭在交往前每周都拿花追求，拍戲時侯怡君還會叫她「大嫂」，蕭一下稱交往7年，一下又對媒體說是12年，酸蕭「交往時間這個數字有那麼難記嗎？」

蕭大陸、侯怡君2021年結婚，蕭的前女友張金鳳上談話性節目指控侯女為「小三」，侯提告誹謗罪，檢察官偵辦認定張女所言純屬私德問題，起訴張金鳳。

