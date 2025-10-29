情義已盡 特約獸醫明年不簽約

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟疫情，無端被捲入的養豬場紀姓特約獸醫29日於臉書表示，情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師。示意圖。（温予菱攝）

台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟疫情，無端捲入的養豬場特約獸醫師紀又銘29日於臉書表示，「情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師」，並透露曾問過陳姓豬農重大的死亡率為什麼不找他，但獲「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你」回應，直言自己無言了。

紀又銘說，自己不僅為口蹄疫受災戶，也是豬瘟口蹄疫撲滅計畫當年唯一在台中縣通過農委會特約獸醫師訓練，並具有畜牧場飼養及防疫經驗人員，所以收到時任防治所管豬病的股長陳仲雄及所長魏助懇託幫忙，不過隨著縣市合併，台中市首重動保寵物，經濟動物資源逐漸消失，特約獸醫師在台中早已流於應付法規的一個職銜。

紀又銘說，經濟動物現下只要是獸醫師身分都可簽訂特約獸醫師，不須具備畜牧場的專業，農戶本身根本不會寄望有問題時，這類獸醫師幫得上忙，每年3600元的合約費用，這類獸醫師還可以削價競爭收2000元。

紀又銘表示，這些年來陪著養豬戶一步一腳印，打疫苗、宣導，一直到拔針、到非疫區，認真做好第一線獸醫人員的本分，都當做是功德奉獻給媽祖，因為僅剩的8間畜牧場，20多年來不離不棄，相信他的專業，這次在不知情的情況下違反《獸醫師法》第7條跨區簽約規定，自己吞了。

紀又銘透露，曾問過案主這次這麼重大的死亡率為什麼不找他，陳姓豬農回應「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你」，自己無言了，也直言情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約了，也希望這次事件畜牧業有當權長官可以真正的發現問題。