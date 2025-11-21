情義相挺！中國祭禁遊令 台南國際旅展康銀壽曝總統交辦任務

國策顧問康銀壽(前右4)轉達總統賴清德的交辦任務，全力協助日本觀光。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕日本首相高市早苗「台灣有事」論述，中國祭出「禁遊令」報復，國策顧問「志明」康銀壽今天在大台南國際旅展開幕詞時強調，總統賴清德有交辦，「中國不去，我們去」，號召旅遊業者帶動赴日觀光熱潮，他近期內也將先組2、300人的團前往，日本有事，台灣情義相挺；現場民眾直誇賴清德「有GUTS」，並笑稱台灣總統又不顧北京反對了。

旅展今天正式開幕，應邀出席剪綵的康銀壽表示，賴清德昨晚有交辦，既然中國不到日本觀光，「我們就帶團去」，他向業者喊話，「這個重大任務，大家一起來完成」，現場響起熱情的掌聲。

康銀壽指出，前首相安倍晉三曾提到「台灣有事就是日本有事」，賴總統昨晚則說「日本有事就是台灣有事」，中國祭禁遊令，台灣要踴躍帶團去觀光，這個重大任務不只是要交辦在場旅行業者一起完成，他也會盡快組個2、300人的團去日本旅遊。

康銀壽說，賴清德與日本淵源很深，311大地震後，4月份就派員去馳援，熊本大地震後，他也與賴前往災區，所以台灣、日本一定會相挺。

今年的大台南國際旅展，日本主題館陣容堅強，多達17個觀光單位設攤宣傳，知名的熊本縣熊本熊、千葉縣千葉君、白河市白河卡旺等官方吉祥物也陸續到場，全力行銷，搭配限定好禮，以及遊戲互動，人潮湧至，是現場氣氛最為熱烈的區域。

日本主題館人潮湧至，現場氣氛最為熱烈。(記者吳俊鋒攝)

日本官方吉祥千葉君、白河卡旺，在開幕典禮上亮相，與民眾熱情互動。(記者吳俊鋒攝)

大台南國際旅展的日本主題館，全力行銷當地觀光。(記者吳俊鋒攝)

今年大台南國際旅展的日本主題館，陣容堅強。(記者吳俊鋒攝)

