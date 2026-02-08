情色教主赴新加坡「遭關小黑屋盤查」 遣返原因曝光

雪碧在新加坡被遣返回台。(圖／中天綜合台提供)

「情色教主」雪碧去年10月入境新加坡時，疑似手機存有OnlyFans平台的裸露內容，被認定入境動機可疑，遭海關人員帶到「小黑屋」檢查並度過一夜，最終遭遣返回台，新加坡移民與關卡局日前證實確有此事，主要是「不符合獲發訪問准證的條件」。

根據當地媒體《8視界新聞》報導，新加坡移民局證實雪碧去年9月29日抵達時，接受面談與行李檢查等，經過評估後認為不符入境條件，才會將她遣返回台，接著強調每名乘客的入境申請，都會進行個案評估，旅客不僅得要符合要求，還要可以接受額外調查。

情色教主雪碧。(圖／蘇蔓攝)

雪碧昨(7日)在社群發文表示許多人都不知道「小黑屋」是何物，她指出海關在裡頭對待所有人的態度強硬，像是自己罹患感冒得吃藥，外籍海關並不允許，直到華人海關幫忙說明狀況，才能攜帶藥物服用，加上長期以來罹患睡眠困難症，整天只睡了4小時，此外，裡頭還有不少規定，例如：房間要開燈、手機得被沒收、鏡頭要全部貼上、4坪空間只能坐在地板上，另外，準備離開搭機時，海關不僅一直催促，還出現推擠的行為。

雪碧表示友人先前也遇到相同情況，當時全都敢怒不敢言，甚至陷入嚴重的自我懷疑，不了解究竟做錯什麼，有些朋友為此申訴5-10年，仍然沒有見到任何結果，讓她不滿砲轟：「海關的SOP完全尊重，每個國家國情不一樣，但我們也是遊客不是犯人」，最後則是希望事件就此落幕，不要再繼續延燒。

