情色教主雪碧入境星國遭遣返回台 OnlyFans性感照被看光

雪碧疑似手機存有OnlyFans平台裸露內容，入境新加坡遭拒後，被遣返回台。(圖／蘇蔓攝)

「情色教主」雪碧曾被爆料仲介辣模海外陪酒，加上疑似介紹已故「護理系女神」謝侑芯前往馬來西亞，還牽扯出命案，鬧得沸沸揚揚，不過雪碧否認所有傳聞，據悉，雪碧去年10月入境新加坡時，疑似手機存有OnlyFans平台的裸露內容，被認定入境動機極度可疑，遭海關人員帶到「小黑屋」度過一夜，最終遭遣返回台。

根據《鏡週刊》報導，雪碧去年十月初，獲新加坡友人邀約前往觀賞F1賽車，沒想到飛機才剛降落，連護照都還沒拿出來，就被警方帶去二次審查室，也就是所謂的「小黑屋」，主要是對初次檢查感到可疑的旅客，進行更深入盤查，雪碧描述在裡面都是來自台灣、大陸以及印度的旅客，完全看不到西方人臉孔。

「情色教主」雪碧。(圖／sprite0719ss Instagram)

雪碧表示不僅被帶進「小黑屋」，連手機都被警方扣留，裡頭包括全裸寫真以及OnlyFans的性感照片，全部都被看光，即便多次制止，海關人員仍不為所動，最後被認定入境動機可疑，將她遣返回台，這讓雪碧感到無奈，不僅得跟約莫50多人擠在百坪空間度過一夜，還得支付住宿、看管費，甚至得再花錢重買回程機票。

這件事對雪碧心理造成極大陰影，還出現長期做惡夢、自律神經失調等症狀，一直到去年12月才逐漸好轉，至於是否因為經營OnlyFans被拒絕入境？雪碧僅表示無從得知。

