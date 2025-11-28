情色教主雪碧痛喊受不了！眼睛整型後遺症像「針插在眼裡」





有「情色教主」封號的網紅雪碧（方祺媛），從不諱言魔鬼外表是靠砸下逾千萬費用「整型而來」，但她也為這樣的選擇付出代價，透過社群直言，眼睛因為整型產生難以預料的後遺症：「痛到彷彿有針插在裡面」，健康狀況令粉絲很擔心。

雪碧眼睛整出後遺症？

雪碧貼文開頭就坦言「受不了」，透露眼睛因為整型帶來很多困擾，包括：

乾眼症導致角膜破皮

不能長時間戴隱形眼鏡

不能夠化妝

常常找眼科醫師看診拿藥

情色教主網紅「雪碧」透露，眼睛因為整型帶來很多困擾。圖片來源：FB@方祺媛 （雪碧）

「痛苦就像針插在眼睛裡」

眼睛整型帶來超多麻煩事，讓雪碧覺得好累，她甚至描述「痛苦就像針插在眼睛裡」，且坦言很多經歷「提眼肌」手術的女生，一定也有相同感覺，透露元凶疑似因為「提眼肌太高」產生難受的後遺症。

網友留言改善方法

先前雪碧就曾分享，自己因為提眼肌手術做過頭而無法闔眼的慘況，如今眼睛狀況連連，讓粉絲感到十分擔心：「一定很不舒服，很痛」，有人也建議「如果眼睛因為整型閉不起來，睡覺時可以戴眼罩」、「眼睛多點含玻尿酸的人工涙液會好點」，希望她能保重身體。

