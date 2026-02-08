情色教主雪碧「全裸照」被看光遭遣返 新加坡當局揭內幕

雪碧去年受邀前往新加坡觀賞F1賽車比賽，未料被拒絕入境。（圖／翻攝自雪碧IG）





「情色教主」雪碧（方祺媛）去年受邀前往新加坡觀賞F1賽車比賽，未料在入境時遭海關攔下盤查，甚至被帶到俗稱的「小黑屋」，除了被翻行李箱外，手機內的紀錄及性感照片也被檢查，事後沒有說明原因就將她遣返。對此，新加坡移民局也回應了。

事件曝光後，雪碧曾在IG還原當時情況，她在準備入境時跟海關對到眼，「就被拉到旁邊，被男性海關警察翻行李箱，很多內在美也被翻出來。」接著手機也被翻查，當中包含OnlyFans平台的性感照也被查看，有的更是幾乎全裸，最後被認定無法入境，但至今仍不清楚原因。

根據當地媒體《8視界新聞》報導，新加坡移民局證實雪碧在去年9月29日抵達新加坡，在入境時被要求進一步檢查，經評估後，她不符合條件，因此予以拒絕，當局也強調，每一位訪客入境都是根據具體情況評估，旅客除了需要符合入境要求，也可能需要接受面談或額外查驗。



