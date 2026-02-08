情色教主雪碧「被關小黑屋」強翻裸照 新加坡當局證實遣返：拒絕入境

新加坡當局證實網紅雪碧不得入境，被遣返台灣。（圖／翻攝自Instagram@sprite0719ss）

被封為「情色教主」的百萬網紅「雪碧」（方祺媛），憑藉姣好身材、精緻外貌，以及敢說不做作的性格，收獲了大量粉絲喜愛。而日前她自曝前往新加坡觀賞F1賽車時，在樟宜機場遭當局攔查並直接被遣返，未得知原因。對此，新加坡移民與關卡局7日晚間證實此事，強調雪碧並不符合獲發入境准證的條件，並重申外國人入境並非理所當然。

雪碧先前透露，2025年9月應新加坡友人邀請，前往新加坡觀賞一級方程式賽車（F1），未料在樟宜機場落地後，連護照都還沒拿出來就被執法人員點名帶走，並被送進俗稱「小黑屋」的審查室。她指稱移民局人員檢查了她的手機，並找到其在成人平台上的全裸寫真及性感照片。雖她多次表示內容僅為私人收藏，但移民局人員仍堅持搜查，並以「主觀認定」為由，直接將她遣返台灣，恐5至10年無法再入境星國。

雪碧指出，當晚她被迫睡在小黑屋的行軍床上，50多人擠在百坪空間，還得自行負擔住宿看管費及回程機票。而她曾因交往新加坡男友頻繁往返當地，這次卻莫名被遣返，前男友協助找律師也查無結果，因此也無從得知是否與經營OnlyFans相關才無法入境。

對此，根據當地媒體《8視界新聞網》報導，新加坡移民局7日回應表示，方琪媛在2025年9月29日抵達新加坡，在入境檢查時被移民局人員要求進行進一步檢查，包括訪談和檢查行李。而訪客必須符合入境要求，並可能在獲准入境前接受面談或額外檢查，「經評估，她不符合獲准訪問准證的條件，因此被拒絕入境新加坡。」

移民局也重申，外國人入境新加坡並非一項權利，也不是自動獲准能夠訪問，每位訪客的入境申請均根據個案具體情況進行評估，而相關評估則在訪客入境時，由海關人員做出判斷並決定。

