情色養生館被抄！顏值爆乳妹變阿姨 男客「來都來了」加碼消費遭逮

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社會中心／新北報導

養生館在社群網路發文，PO出多名年輕爆乳妹清涼照。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區一家養生館主打「顏值爆乳妹舒壓」，只要加碼500元，可另外提供半套性服務，男客上門後，發現按摩妹年紀與網路廣告上有落差，但既然「來都來了」還是掏錢消費。警方日前查獲業者違法送辦，但業者仍持續暗中經營，昨天市府執行斷水斷電，讓店家直接關門。

養生館在社群網路發文，離三民高中捷運站只要2分鐘，營業時間早上10:30-凌晨5:00，新裝潢、全新師傅指油壓按摩，費用只要1300元，另PO出多名年輕爆乳妹清涼照，藉此攬客上門消費。

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警方指出，日前持新北地方法院核發之搜索票前往蘆洲區三民路某養生館搜索，當場查獲按摩師收取500元加碼半套性交易，現場帶回負責人、按摩師、顧客等三人，全案依違反《社會秩序維護法》送辦裁罰。

警方日前持搜索票進入養生館搜索。（圖／翻攝畫面）

新北市政府公共安全稽查小組，聯合工務、消防與經發等單位昨天（14日）到場稽查，發現該店未依規定申請變更建築物使用用途，且非法仍持續營業，另再查獲2名男客正在消費，當場依程序執行斷水斷電，強制停止營業。

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