情誼不能用「蹭」定義 嘻小瓜為周子瑜驕傲

嘻小瓜是韓女團TWICE成員周子瑜出道前的舞蹈老師之一，他受訪提到雙方緣分，當年在台南的一家舞蹈教室授課，那時候的他風格已走出新路，與眾不同，因此周子瑜在媽媽的陪同下到教室參觀，上了不同老師的課後，決定報名嘻小瓜主導的成果發表會。當時周子瑜的身高突出，嘻小瓜決定讓她站C位，沒料到這就成了讓周子瑜成為練習生的契機。

10年過去，嘻小瓜看到周子瑜成為TWICE中閃亮的一顆星，還回台舉辦演唱會，他的心裡滿是驕傲，讓他可以無畏酸民留言，繼續站出來支持周子瑜。嘻小瓜私下跟周子瑜的交情很好，但有多好，他認為用不著跟外界解釋，「當然在韓國的時候，她有帶我去吃飯，但我從來都不會發這些照片，就算錄影，也不會讓她的聲音曝光」。他也說，即使某些網友會覺得他在蹭周子瑜，但他們的友誼從來不需要用「蹭」來定義。

今年周子瑜終於帶著團員們回台開唱，嘻小瓜在演出前的隨機舞蹈時間時，在萬人觀眾前大跳TWICE夯曲〈TT〉，片段被放上社群討論，粉絲們都覺得這段影片超有珍貴意義，也開心嘻小瓜終於可以親眼在台灣看周子瑜演出。嘻小瓜說，當時其實他不敢出去跳，是陶晶瑩鼓勵他，「陶子姐就跟我說你要出去，如果不做會後悔，好險我有做，旁邊粉絲們也都很開心」。對他來說，能在台灣見證周子瑜演唱會除了很感動外，還開心說：「整場都說中文！感覺真的很不一樣。」

嘻小瓜也提到周子瑜的媽媽時常默默關心他，甚至邀約他替自家醫美診所拍廣告，「子瑜媽媽對我非常好，尾牙也會找我表演」。他欣慰說，聽到很多周子瑜的粉絲叫他「老師」，真的覺得很感動，「大家都會關心我，只要可以帶給別人快樂就夠了」。嘻小瓜過去為了圓夢，燒了300萬發了個人音樂作品，接下來他希望可以有個人的帶狀節目主持，朝更好的自己邁進。