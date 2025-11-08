情趣玩偶醜聞與違禁品風波：中國電商Shein暫避法國封禁

（德國之聲中文網） 在因被法國司法部門定性為兒童色情品的情趣玩偶引發爭議後，這家由中國創立、總部位於新加坡的亞洲在線零售商Shein暫時避免了在法國被封禁的命運。法國政府周五（11月7日）宣布這一決定，理由是Shein的在線商店中“不再提供任何非法產品”。不過，法國經濟部表示，Shein仍將繼續“受到國家當局的嚴密監控”。

法國政府於周三（11月5日）針對Shein啟動了司法程序，此前在其互聯網平台發現了具有兒童面部特征的色情玩偶。同時，Shein的商品中還發現了砍刀和指虎等武器。巴黎給予這家在線零售商直至周五的時間來移除這些違禁品。

周五，法國政府宣布，已成功“移除了所有非法產品”。這一結果得益於Shein決定暫停其“市場”（Marketplace）功能，該功能允許第三方供應商提供產品。

法國貿易部長塞爾日·帕潘（Serge Papin）對BFMTV/RMC電視台表示，采取這些措施後，“今天的Shein與周三的Shein已完全不同”。帕潘透露，周四，巴黎魯瓦西機場（Roissy）的海關官員對所有Shein包裹進行了開箱檢查，發現了“不符合規範”且部分“用於非法貿易”的產品。

法國政府周三曾暫時封禁該平台，並聲明Shein將繼續在法國被封禁，直到其能夠證明遵守法國法律為止。

持續的法律調查與公共爭議

法國經濟部周五的中期評估結果顯示，Shein的平台上已不再出售兒童色情品、刺傷性武器或某些藥品等非法產品。

盡管如此，針對這家由中國創立公司的法律程序仍將繼續。法國經濟部表示，除了在巴黎提起的司法訴訟外，Shein還面臨四項針對出售具兒童色情特征玩偶的調查。

法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）已要求在下周對情況進行新的評估。

法國政府還計劃對其他在線零售商采取進一步措施，因為在其他平台上也發現了非法產品。當局表示，“政府將在未來幾天內對這些平台啟動新的程序”。

同時，海關方面已查獲數十萬個Shein包裹。法國經濟部稱，這些包裹仍在檢查中，可能會導致進一步的制裁。在歐洲層面，法國已呼籲歐盟委員會對Shein進行調查並采取打擊行動。

本周，這家亞洲電商在巴黎開設了其首家永久實體店。面積約1000平方米的Shein商店位於巴黎老字號百貨公司BHV的六樓，但開業伴隨著大量抗議活動。抗議者譴責Shein對環境和社會造成的災難性影響，以及圍繞色情玩偶的醜聞。

