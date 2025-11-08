情趣玩偶醜聞與違禁品風波：中國電商Shein暫避法國封禁
（德國之聲中文網） 在因被法國司法部門定性為兒童色情品的情趣玩偶引發爭議後，這家由中國創立、總部位於新加坡的亞洲在線零售商Shein暫時避免了在法國被封禁的命運。法國政府周五（11月7日）宣布這一決定，理由是Shein的在線商店中“不再提供任何非法產品”。不過，法國經濟部表示，Shein仍將繼續“受到國家當局的嚴密監控”。
法國政府於周三（11月5日）針對Shein啟動了司法程序，此前在其互聯網平台發現了具有兒童面部特征的色情玩偶。同時，Shein的商品中還發現了砍刀和指虎等武器。巴黎給予這家在線零售商直至周五的時間來移除這些違禁品。
周五，法國政府宣布，已成功“移除了所有非法產品”。這一結果得益於Shein決定暫停其“市場”（Marketplace）功能，該功能允許第三方供應商提供產品。
法國貿易部長塞爾日·帕潘（Serge Papin）對BFMTV/RMC電視台表示，采取這些措施後，“今天的Shein與周三的Shein已完全不同”。帕潘透露，周四，巴黎魯瓦西機場（Roissy）的海關官員對所有Shein包裹進行了開箱檢查，發現了“不符合規範”且部分“用於非法貿易”的產品。
法國政府周三曾暫時封禁該平台，並聲明Shein將繼續在法國被封禁，直到其能夠證明遵守法國法律為止。
持續的法律調查與公共爭議
法國經濟部周五的中期評估結果顯示，Shein的平台上已不再出售兒童色情品、刺傷性武器或某些藥品等非法產品。
盡管如此，針對這家由中國創立公司的法律程序仍將繼續。法國經濟部表示，除了在巴黎提起的司法訴訟外，Shein還面臨四項針對出售具兒童色情特征玩偶的調查。
法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）已要求在下周對情況進行新的評估。
法國政府還計劃對其他在線零售商采取進一步措施，因為在其他平台上也發現了非法產品。當局表示，“政府將在未來幾天內對這些平台啟動新的程序”。
同時，海關方面已查獲數十萬個Shein包裹。法國經濟部稱，這些包裹仍在檢查中，可能會導致進一步的制裁。在歐洲層面，法國已呼籲歐盟委員會對Shein進行調查並采取打擊行動。
本周，這家亞洲電商在巴黎開設了其首家永久實體店。面積約1000平方米的Shein商店位於巴黎老字號百貨公司BHV的六樓，但開業伴隨著大量抗議活動。抗議者譴責Shein對環境和社會造成的災難性影響，以及圍繞色情玩偶的醜聞。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德才 (法新社，德新社)
其他人也在看
台灣副總統在歐洲議會呼籲加強合作 中國強烈抗議
台灣副總統蕭美琴赴布魯塞爾參加 「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）2025年峰會，並在歐洲議會發表講話，強調台海和平對全球穩定乃至經濟發展至關重要」，並呼籲國際社會反對以武力單方面改變現狀的企圖。德國之聲 ・ 9 小時前
Shein販售爭議情趣娃娃 法國官員告知中國當局注意
（中央社上海7日綜合外電報導）創立於中國的電商巨擘Shein因販售兒童外型情趣娃娃爭議，已遭到法國暫停網路平台營運。法國首席外貿官員今天說，他已告知中國當局，Shein這類販售行為在法國「不可接受」。中央社 ・ 1 天前
法國反對武力改變台海現狀 外交部：共促民主韌性
針對法國外交部長巴羅(Jean-Noel Barrot，另譯巴霍)重申法國反對使用武力片面改變台海現狀，外交部今天(7日)表示，外交部長林佳龍感謝並歡迎法國堅定支持以和平方式維持台海現狀，並多次在國內外公開場合強調台海和平穩定對全球安全與繁榮的重要性。 外交部指出，台、法共享民主、自由與人權等普世價值，雙方近年在經貿、科技、能源轉型及教育文化等領域交流成果豐碩；外交部將持續與法國及歐洲理念相近國家緊密合作，共同強化民主韌性，促進印太及全球的和平、穩定與繁榮。 巴羅5日出席國民議會外交委員會例行聽證會，他在應詢時表示，法國堅決反對任何使用武力或威脅使用武力片面改變台海現狀的舉措，並肯定法國與台灣在能源、電池、人工智慧及半導體等關鍵領域合作密切。他並指出，相關合作符合法國推動再工業化、提升競爭力及強化國家自主能力的政策。中央廣播電台 ・ 1 天前
ARD德國趨勢調查：半數受訪者感到不安全
不久前，德國總理梅爾茨有關城市公共場所不再那麼安全的說法，引發不少爭議。一項新的調查顯示，人們對於移民問題、德國經濟形勢以及外部安全都抱持憂慮。德國之聲 ・ 12 小時前
課堂驚魂！女老師遭6歲男童開槍重傷 「子彈卡體內」獲賠3億元
美國維吉尼亞州一名國小教師茲沃納（Abby Zwerner），2023年時遭到一名6歲男童槍擊，前後經歷4次手術撿回一命，不過子彈至今仍卡在體內。近日判決出爐，前副校長帕克（Ebony Parker）賠償茲沃納1000萬美元（大約新台幣3億元）。鏡報 ・ 12 小時前
高爾夫》2025聲寶女子公開賽最終回合 陳之敏犀利推桿奪得生涯第二勝
2025聲寶女子公開賽本日於南一高爾夫球場進行最後一回合賽程，眾女將在升高的氣溫下持續奮戰，而今天現場湧入的球迷也讓決戰日氣氛更加熱絡。前一回合收尾洞遭遇挫折的洪玉霖自今天出發後重振旗鼓，前九洞結束即以2鳥零柏忌的絕佳表現壯大信心，進入後九洞一路持穩，而今天名次與洪玉霖持續拉鋸的陳之敏在後九洞第11洞進帳本日首記博蒂後，下半場雖僅再補進1鳥且吞下今天唯一一記柏忌，但由於洪玉霖第二回合損失過大且本回合也無法大量得分，最終陳之敏繳出低於標準桿1桿的71桿成績，以三天211桿奪得生涯第一座公開賽冠軍，同時也是個人在台巡賽的第二座冠軍盃。與勝利僅差毫釐的洪玉霖則打出單回合70桿，本週以212桿取得第二名。前兩回合後尚以一桿之差領先群雌的林子涵因前九洞遭遇過多損失，第八洞收進博蒂後雖然開始穩住陣腳，但差距上已難以追趕，最終繳出74桿，以三回合共213桿第三名作收。對於自己在這禮拜穩定的表現，最後奪得自2020年首冠後的第二次勝利，陳之敏如釋重負地分享今天征戰過程：「我覺得自己最後一回合表現很棒，整段過程都能保持專注而不去關注桿數，努力打好每一桿。雖然後面第14洞掉了一桿，因為開球偏離到左側，第三麗台運動報 ・ 1 天前
卓榮泰視察桃機非洲豬瘟邊境檢疫：X光機檢驗維持100%
行政院長卓榮泰8日前往桃園國際機場視察「非洲豬瘟邊境檢疫措施」。（行政院提供）臺灣時報 ・ 8 小時前
(影) 俄軍三面包圍紅軍城失利! 反被烏軍無人機精準端掉整個指揮部
[Newtalk新聞] 紅軍城前線局勢進一步惡化。俄軍近日集中其最精銳的旅級部隊，沿 3 條主要攻勢路線發動進攻，試圖完全包圍這座頑強抵抗的城市。然而，烏克蘭守軍在多線反擊下成功阻斷部分包圍圈，使前線陷入激烈的拉鋸戰。 在紅軍城市中心，俄軍持續嘗試將烏軍逐出城區，戰鬥最為慘烈的地帶集中於里夫內至 E50 公路交叉口，並對 T0504 公路側翼發動猛烈攻擊。 西側前線方面，俄軍機械化與摩托化旅正嘗試突破穆拉夫卡地區的石油防線，尤其在莫洛傑茨克與烏達奇涅鎮附近，雙方使用無人機密集對轟，幾乎寸步難行。 俄羅斯在波克羅夫斯克方向的緩慢推進持續遭受重大損失。 圖:翻攝自X帳號@TheStudyofWar 南部與東側方向，俄軍再度發動包圍攻勢，但在嘗試向米爾諾赫拉德西進時遭烏軍無人機擊退。東北前線則由烏軍奪回部分主動權，烏軍日前成功收復沙霍韋鎮周邊區域，並向扎特紹克鎮發動反攻，阻止俄軍自南方的推進。 根據最新影片顯示，烏克蘭國家安全部隊（GUR）以一架攜帶 105 公斤彈頭的 FP-2 無人機精準打擊俄軍在被佔領阿夫迪伊夫卡的「魯比孔」無人機部隊總部。這場攻擊造成多名俄軍軍官及無人機操作員當場罹難新頭殼 ・ 1 天前
蕭美琴IPAC峰會演講 引國際關注！賴清德發聲了
蕭美琴IPAC峰會演講 引國際關注！賴清德發聲了EBC東森新聞 ・ 11 小時前
【每日揭詐】11/7 假「戶政事務所」來電 金融卡遭盜刷140次損失370萬元
防詐中心公布最新統計資料，11/7全國共受理446件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣2億2716.3萬元。太報 ・ 16 小時前
川普政府擴大移民健康審查 患糖尿病、心臟病恐遭拒...太胖也不行
美國川普政府近日發布一項極具爭議性的新指令，大幅擴大外國人申請赴美居留簽證時的健康審查範圍。該指令要求簽證官員在評估申請人是否構成「公共負擔」（public charge）時，必須將非傳染性慢性疾病納入考量，此舉引發移民倡議團體嚴厲批評，認為是利用「健康歧視」作為移民門檻。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
生前對話曝光！7亡者家屬淚控：ChatGPT成「輕生指導員」 OpenAI回應了
美國加州一共有7位死者家屬，控訴OpenAI旗下的AI聊天機器人ChatGPT，慫恿他們親屬走上絕路，涉過失致死、協助輕生、疏忽照護及產品責任等罪，並告上法院。OpenAI發言人表示，此情況令人心碎，OpenAI已訓練ChatGPT辨別心理或情緒困擾的跡象，會引導用戶在現實世界裡尋求支持。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
北京同意荷蘭派人來談 安世半導體風波或迎轉機
芯片制造商安世半導體Nexperia供應爭端持續發酵，荷蘭方面稱有信心。不過北京敦促荷蘭盡快實質性提出建設性方案，采取實際行動，「表態不能只停留在口頭上」。此外，中國已同意荷方派代表赴華磋商。德國之聲 ・ 9 小時前
日職/不捨一歲兒患癲癇！軟銀鷹老將「找不出病因」盼大家體諒
日職軟銀鷹36歲老將中村晃最近才剛動刀，治療椎間盤突出的問題，預計2~3個月後才能重返賽場，今天他在IG透露自己一歲的兒子目前正因「嬰兒癲癇痙攣症候群」與病魔奮鬥。中天新聞網 ・ 15 小時前
台北大巨蛋熱...周邊商圈冷 百億經濟效益分不到1成
台北大巨蛋創造「百億」經濟效益，議員王欣儀指出，周邊商圈卻分不到一成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」而市府明年要擴大串聯小巨蛋、...聯合新聞網 ・ 8 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前