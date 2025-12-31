惜售還這麼強！群聯11月獲利年增逾6倍 潘健成：優先供應高附加價值客戶

群聯電子執行長潘健成。

記憶體缺貨潮持續延燒，群聯電子（8299）受惠雲端服務供應商（CSP）為AI推論大量採購企業級SSD，市場對NAND儲存需求大增，目前供需缺口擴大至約10%至15%，讓群聯11月獲利年增超過6倍，群聯執行長潘健成表示，目前採取惜售策略，優先協助具有高附加價值的系統客戶，不特別衝高營收。

儘管NAND FLASH控制IC大廠群聯在先前法說會上提到，目前因為供貨吃緊，採取惜售策略，不過根據群聯在30日公布11月自結財務資訊，營收、獲利依然看到驚人年增。群聯今年11月營收達70.22億元，月減0.62%，年增62.02%，創下單月歷史次高，稅後純益16.88億元，年增 674.31%，每股盈餘（EPS）7.9 元，年增645.28%。

群聯執行長潘健成表示，面對變化中的NAND市場環境，群聯將以策略性產業別供貨與永續交付為思考核心，不特別衝高營收，並採策略性支援高附加價值的系統客戶，同時優先協助有急迫需求的客戶，並依據客戶歷史出貨狀況柔性調整配置，避免客戶重複備貨造成市場失衡。

法人指出，未來記憶體市場價格持續看漲，群聯採取惜售策略，有望讓既有存貨帶來更大的效益，後續營收、獲利持續看好。



