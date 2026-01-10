惜物奪命！一個保溫杯用20年男鉛中毒病逝 醫示警：別裝這些飲料

醫師提醒，若發現保溫瓶內層出現鏽蝕、刮痕、剝落、異味等情形，就應立即更換。（示意圖，翻攝unsplash）

近日冬天氣溫驟降，不少人習慣用保溫杯（瓶）裝熱水、咖啡暖身，但你手上的保溫杯真的安全嗎？腎臟科醫師洪永祥曾分享一起震驚案例，一名50多歲男子疑似因長年使用受損保溫瓶喝咖啡，導致鉛中毒，健康狀況急速惡化，最終在短短一年內不幸過世。

腎臟科醫師洪永祥指出，一名男子擁有超過30年的開車經驗，卻在某天清晨上班途中突然精神恍惚，未踩煞車便直接撞進早餐店。事故發生後，男子意識清楚，外表也無明顯外傷，但送醫檢查卻發現情況並不單純。醫師指出，男子出現嚴重貧血、大腦皮質萎縮，腎功能異常等問題，隨即轉介腎臟科進一步追蹤治療。

味覺改變、常喊「不夠鹹」 一查竟是鉛中毒

在後續問診中，醫師發現男子近來容易感到疲倦，味覺也出現異常，經常抱怨家中料理「不夠鹹」。綜合症狀後，醫療團隊懷疑可能與重金屬中毒有關，經檢驗確認為鉛中毒。進一步追查生活習慣後才發現，男子幾乎每天使用同一只保溫瓶裝咖啡飲用，時間長達近20年。該保溫瓶內層早已鏽蝕、受損，卻仍持續使用，成為鉛中毒的關鍵來源。

洪永祥說明，若長期將高溫飲品裝入內層受損或鏽蝕的保溫瓶，可能導致金屬物質溶出，進而影響神經系統與腎臟功能。該名男子後續陸續出現類似失智的症狀，整體健康狀況持續惡化。不幸的是，男子之後又因嗆咳引發吸入性肺炎，從發生車禍到離世，前後僅短短一年，令人唏噓。

醫師警告：這些飲品別久裝保溫瓶

洪永祥也提醒，保溫瓶的使用與清潔方式相當重要，若使用不當，恐成為健康隱形殺手。他指出，牛奶、豆漿等高蛋白飲品建議在2小時內飲用完畢，避免細菌滋生；若清洗不徹底，殘留蛋白質容易卡在瓶內縫隙，成為細菌溫床。此外，檸檬水、碳酸飲料、中草藥、部分茶飲等偏酸或偏鹼的飲品，若裝在品質不佳或已老化的保溫瓶中，更可能增加金屬溶出的風險，對肝臟、腎臟與神經系統造成長期負擔。

洪永祥也呼籲，若發現保溫瓶內層出現鏽蝕、刮痕、剝落、異味等情形，就應立即更換，避免長期使用埋下健康風險。「保溫杯不是用越久越好，該換就要換。」

