惜福心延續物命 惜福屋弘法利生

雲林慈濟志工李雲櫻，今年70歲，十多年前做環保時，發現被丟棄的很多物品，其實都還能使用東西也不錯，回收或丟掉實在浪費，有志工無償提供店面，李雲櫻在斗六鬧區打造一間惜福屋，把環保站回收的物品，拿到惜福屋變賣，所得全部護持大愛電視。

「進貨了，雲櫻師姊，我們送東西來了，(你們要捐物資是嗎) 是啊是啊。」

每星期兩到三次，志工從環保站尋寶帶來惜福屋。

慈濟志工 王勝聰：「我們回收回來的物資，我們看到說，它是堪用的，又況狀比較好的，我們會立刻用LINE跟師姑聯絡。」

惜福屋裡頭什麼都有，物品琳瑯滿目。

「送給你 (感恩)，長期的護持。」

志工李雲櫻是成立惜福屋的最大推手。

慈濟志工 李雲櫻：「親自做環保當中，就看到很多，還可以延續物命，好的東西，可是又丟在我們的環保站，真的很不捨。」

有心還不夠，需要有好因緣促成，從事國際貿易的志工葉松根得知後，無償提供自家店面。

慈濟志工 葉松根：「那時候也是一念心而已，我認為，這個剛好辦公室空著，空了差不多一年左右，你們用了，就可以用了，繼續發揮愛惜物命的延長。」

匯聚眾人愛的力量，惜福屋成立至今邁向第13年，多年來靠著志工幫忙，每天固定排班。

環保志工 高秋雪：「東西進來，我們就是要分類，髒的，家具什麼那些都可以，我們會把它擦拭，然後再上架。」

為了衝業績，志工還經營群組，透過網路販售。

慈濟志工 詹惠珠：「我們要負責拍照、上傳，讓物資更加流動，讓大家去惜福。」

惜福屋位在斗六市區，地點好附近相當熱鬧，上門的顧客不少。

民眾：「可以減少地球資源的浪費。」

民眾：「重點是做愛心，那個心態不一樣。」

慈濟志工 李雲櫻：「惜福屋不只是愛心甕的收入，每個月的善款就像那邊收據，每個月客人來了，我都會跟他提，提我們的大愛精神，還有怎樣護持大愛。」

把握時間分享慈濟，惜福屋流動的不只是物品，還有美善的力量。

