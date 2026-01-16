惜食大軍再添戰力！ 悠遊卡串聯店家數據「即食救援」省荷包

悠遊卡董事長林志盈表示，「即食救援」其實也是永續環保，減少食物浪費。

避免食物被浪費，台灣超商業者近年推出惜食優惠，將即期食品在特定時間打折，培養出一批想省荷包的「惜食超人」，現在「惜食大軍」新增最強戰力，就是悠遊卡公司，讓悠遊付APP的400萬會員能快速取得附近的即期好康，第一波合作對象為悟饕池上飯包和爭鮮gogo，接下來還會有烘焙業者等更多餐飲廠商加入。

走過路過、不要錯過，悠遊卡公司今（16）日舉行記者會，宣布在1月19日啟動「即食救援行動」，結合悠遊卡與悠遊付APP長期累積的數據基礎，攜手餐飲與零售通路夥伴推播訊息，通知經過「有好康」店家的會員，當然也是讓更多食品能在時間內被享用、不要變成報廢品。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，悠遊卡在北部交通支付市占率高達9成，所以責無旁貸，要把這些長期累積的數據實力，轉化為具體行動，目前悠遊付APP有超過400萬會員，透過卡片與APP的連結，系統能掌握消費者的通勤慣性。

舉例來說，某位會員經常在台北車站出現，路過合作店家時，APP就能推播折價券給他，與其讓美味的食品過期報廢，還不如主動去找客人。

悠遊卡公司第一波的合作夥伴，是馬上能串聯系統的「悟饕池上飯包」及「爭鮮 gogo」，目前在雙北已有18個據點加入，主要是捷運站附近的店家，林志盈透露，其實還有不少麵包店很有興趣，接下來會看狀況陸續擴張版圖。

悟饕池上飯包總經理李鎮岳表示，熱食便當難免會出現用餐高峰結束、要報廢的狀況，而通勤族則不一定能準時用餐，甚至想吃飯時餐廳都已準備休息了，若能透過優惠推播，吸引通勤族來消費，門市也能減少浪費，加上他們這個便當老品牌最近也要開始推會員系統，所以一拍即合。

爭鮮gogo總經理王亭力表示，他們針對外帶、能邊走邊吃的餐飲下了很多功夫，且店家能精準掌握食材用量，其實報廢率不高，這次率先加入悠遊卡惜食大軍的行列，其實是看好永續的理念，且讓更多走路很快的通勤族發現他們的店。

最近LINE Pay Money來勢洶洶，林志盈表示，悠遊卡公司不是純電支，也沒辦法靠大量補貼吸引客群或開發通路，所以要拿出自家的交通優勢來鞏固地盤，透過「實體卡帶動電支」模式，將交通、支付數據，轉化為政府與商家的數位基礎建設。

