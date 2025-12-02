惟德斯馨獎學金 鼓勵頭城青年學子培育優秀人才

今年頭城鎮共有五十一名清寒學子獲得頭城惟德斯馨獎學金，由鎮長蔡文益、基勝公司董事長劉怡孝等人頒發獎學金。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋／報導

頭城鎮公所二日舉行「頭城惟德斯馨獎學金、鼓勵青年學子」頒發典禮，由鎮長蔡文益、基勝公司董事長劉怡孝等人頒發獎學金，為來自清寒家庭的學子送上溫暖支持。今年共有五十一名學生獲得獎學金，包括二十九名大專生、十三名高中生與九名國中生，分別獲得五千元、三千元與二千元的獎學金，總金額共計二十萬二千元。

「惟德斯馨」獎學金由頭城鎮公所與基勝公司前董事長劉宗信合作創立，目的在於給予清寒學子就學上的支持及勉勵向學。此次活動，劉宗信之女、基勝公司董事長劉怡孝特地親自出席頒獎典禮，代表家族傳遞延續善念的初心。

頒獎現場氣氛溫馨，家長與學子皆表示這筆獎學金對家庭而言是一大幫助，也能讓孩子在求學路上減少負擔，更加專注於學業。

蔡文益強調，惟德斯馨獎學金源自鄉親的善念與付出，透過一份力量成就更多孩子的夢想。