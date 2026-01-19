惠中寺贈臘八粥倡「和諧共生」 盧秀燕：感恩、祈福盼來年更好

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕佛光山惠中寺19日由中區總住持覺居法師領軍赴台中市政府贈送臘八粥，並致贈星雲大師「和諧共生、馬到成功」墨寶。市長盧秀燕接過這份禮物後，回贈「馬上發財」春聯。法師講究和諧、盧秀燕祝願發財，一來一往的智慧過招，讓市政大樓充滿新春喜氣。

贈粥儀式上，覺居法師表示，惠中寺每年送上臘八粥，不僅是祝福也是感謝。今年星雲大師春聯主題為「和諧共生、馬到成功」，象徵社會需以和諧為基礎才能共榮，她也以臘八粥多元食材比喻團隊合作，唯有彼此協調、交融，缺一不可，各局處各司其職且互不掩蓋，才能成就最佳成果，市政才會越來越好，社會才能共生共榮。

盧秀燕致詞時自曝是佛光山的「鐵粉」，透露市長貴賓室陳設極簡，牆上掛的卻全是寶，其中兩件就是每年的生肖春聯與星雲大師墨寶。為了回饋惠中寺志工連夜熬煮十萬碗粥的願心，盧秀燕現場秀出「馬上發財」春聯相贈，與大師的「和諧共生」墨寶交相輝映。她笑稱，在追求和諧安定之餘，讓市民「發財成真」也是市府努力的目標。

盧秀燕也表示，農曆十二月「臘月」象徵一年即將結束，是回顧與感恩的時節。無論過去一年經歷順境或逆境、喜怒哀樂，都值得感恩。同時，臘月也有祈福之意，象徵新的一年即將到來，期盼明年更好。