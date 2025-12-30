惠來醫療體系打造行動醫療網 強化在宅急症照護

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為了讓病患能在家安心就醫，惠來醫療體系攜手宏仁、常春、東華醫院，以及縣內長照機構和護理之家，共同加入衛福部「健康台灣深耕計畫」，推動行動醫療車及移動醫療設備，全面升級在宅急症及基層醫療照護服務。

這次計畫邀集縣內護理之家、長照機構，一起推動健康台灣。（惠來醫療提供）

隨著人口老化加速，許多行動不便或慢性病患者往往需要頻繁往返醫院治療。惠來醫療體系響應衛福部健康台灣政策，旗下宏仁醫院、常春醫院、東華醫院聯手組成「在宅急先鋒團隊」，由醫師、護理師及醫療社工上門照護病患。過去一年半，團隊已執行超過400件在宅急症案例，包括肺炎、尿路感染及軟組織感染等需打抗生素的急症患者，讓病患不必舟車勞頓就能在家獲得專業醫療。

廣告 廣告

宏仁醫院總院長王斯弘表示，「雖然400件案例乍聽不多，但比照全國一年約3,000人次案例，團隊已累積相對豐富經驗。」他指出，在宅醫療的核心挑戰是醫護人力配置及智慧醫療的導入。今年7月，東華醫院主導方案，結盟全國61個單位，透過「團體戰」模式，提升在宅醫療網絡整體效能。

惠來醫療體系今天與縣內合作單位進行簽約，一起推動健康台灣深耕計畫。（惠來醫療提供）

今（30）日，惠來醫療體系於宏仁醫院舉辦簽署儀式，邀集縣內合作的長照機構、護理之家，共同簽署「健康台灣深耕計畫」合作書。現場醫護人員、長照單位代表及行政人員皆出席，場面溫馨而具儀式感。簽約後，團隊承諾將打造更完善的基層醫療網絡，強化在宅醫療轉銜照護及資訊平台，讓更多民眾能及時、便利地獲得醫療服務。

計畫主持人、東華醫院行政副院長陳家鈞表示，此次計畫將著重優化醫療工作條件、人才培訓、智慧醫療導入及社會責任推動，打造永續基層醫療環境，留住優秀醫護人才。

惠來醫療體系今天邀集縣內合作單位一起推動健康台灣深耕計畫。（惠來醫療提供）

東華醫院院長張國翊指出，超高齡與少子化社會將增加健保負擔，民眾「活得更健康」成為趨勢。地區醫院深耕社區醫療，是民眾預防醫學的第一道防線，也是生病時的第一道依靠。此次計畫添購移動式X光、超音波及行動醫療車，期望進一步強化基層醫療量能。