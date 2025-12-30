惠來醫療體系「在宅急先鋒」再升級！斥資添購行動醫療車強化基層量能

記者陳佳鈴／彰化報導

惠來醫療體系由東華醫院主提計畫，加入「健康台灣深耕計畫」。（圖／翻攝畫面）

為落實衛福部「健康台灣」政策，惠來醫療體系積極推動基層醫療轉型。旗下包括宏仁醫院、常春醫院及東華醫院聯手組成「在宅急先鋒團隊」，於過去一年半內已成功執行超過 400 件在宅急症照護案例。近日，該團隊宣布加入為期 5 年的「健康台灣深耕計畫」，透過添購移動式醫療器材與行動醫療車，全面升級基層醫療戰力。

宏仁醫院總院長王斯弘表示，衛福部自去年 7 月試辦在宅急症照護計畫後，醫療現場發生了質變。透過醫護團隊親自上門照料，讓患有肺炎、尿路感染或軟組織感染等需施打抗生素的病人，能直接在家中接受治療。

王斯弘指出，雖然 400 件案例看似不多，但相較於全台一年約 3,000 人次的總案例量，團隊已累積了極為豐富的實戰經驗。他強調，在宅醫療成功的關鍵在於「優化人力」與「引入智慧醫療」，因此今年 7 月由東華醫院領軍，與 61 個單位結盟，希望透過「團體戰」模式優化現有的醫療網絡。

惠來醫療體系今天邀集縣內合作單位一起推動健康台灣深耕計畫。（圖／翻攝畫面）

今惠來醫療體系邀集縣內長照機構與護理之家共同簽署「健康台灣深耕計畫」合作書。計畫主持人、東華醫院行政副院長陳家鈞強調，未來計畫主軸將聚焦於工作條件優化、人才培訓及智慧醫療導入，以期留住優秀醫護人才，讓醫療服務永續紮根社區。

東華醫院院長張國翊則指出，面對超高齡化與少子化的雙重挑戰，地區醫院必須成為預防醫學的第一道防線。為強化量能，計畫將添購移動式 X 光機、移動式超音波及行動醫療車等先進設備，讓基礎檢查能深入鄰里，成為民眾生病時最堅實的靠山。

