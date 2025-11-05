惠利來台灣嚕！ 明將出席Max Mara開幕活動

惠利在仁川機場搭機前的可愛表情包。（麥絲瑪拉提供）

義大利精品品牌Max Mara將於明天盛大舉辦微風南山專門店的煥新開幕活動，特地邀得站台的嘉賓、韓國人氣女星惠利稍早已經出發來台，她以一身駝色的裝扮現身機場，空氣瀏海造型顯得甜美可愛，與她稍早為品牌拍攝的形象照高冷姿態大相徑庭，展現令人著迷的多面向惠利。

惠利今日以Max Mara標誌性系列造型現身韓國仁川國際機場，她以駝色Olimpia Coat搭配Whitney Bag，完美展現品牌所代表的優雅格調與自信從容。Olimpia Coats靈感源自Max Mara經典Olimpia Jackets，以頂級駝毛zibeline drap製成全新雙排扣大衣，體現出不費力的氣質。

惠利的機場穿搭以駝色Olimpia Coat搭配Whitney Bag，完美展現Max Mara所代表的優雅格調與自信從容。（麥絲瑪拉提供）

而她在出發前為品牌拍攝、以「THE CAMEL, timeless」為題的經典大衣形象照，則換穿多套服裝並將瀏海梳起，以空靈的神情詮釋Max Mara精緻的秋冬氣息。明天的開幕活動尚有台灣演藝圈代表包括劉以豪、宋芸樺、詹子萱、林品彤等人出席。

惠利拍攝Max Mara形象照時，穿著經典駝色泰迪熊大衣以及駝色高領羊毛針織衫與Whitney Bag經典牛皮手袋。（麥絲瑪拉提供）

惠麗在形象照中的另一組造型：101801淺沙色羊毛大衣內是植物印花流蘇圍巾，搭配駝色羊毛針織長褲以及駝色標誌logo棒球帽。（麥絲瑪拉提供）

