惠利來台粉色泰迪熊造型甜翻！Max Mara微風南山煥新開幕亮點一覽

韓國女神惠利（HyeRi）為出席Max Mara台北微風南山專門店煥新開幕活動特地來到台灣，從機場穿搭到活動現場造型，都展現了她個人風格強烈的時髦態度，讓粉絲們看得心滿意足，雖然這回行程十分緊湊，依然留下了美好的回憶！

惠利機場造型

11月5日，惠利從韓國仁川機場出發來台，她以Max Mara 經典駝色Olimpia Coat搭配 Whitney Bag，悉心演繹Max Mara 所代表的優雅格調與女性自信特質，同時也作為她為品牌拍攝形象畫報「THE CAMEL,timeless」的最佳風格延伸，率先示範了秋季不敗的美拉德色系穿搭。

Max Mara微風南山煥新開幕活動

惠利化身粉色泰迪熊

Max Mara微風南山煥新開幕活動上，惠利穿上Max Mara 2026早春渡假系列的柔粉色Teddy Icon Coat，寬大廓形罩住身軀，並直接將大翻領往後披，正好露出鎖骨線條，營造甜美、溫柔與輕鬆的氛圍，讓她彷彿像是隻粉色的泰迪熊玩偶一般可愛精緻！腳下的瑪莉珍高跟鞋搭配同色系襪子，也是精心安排的造型巧思。

Max Mara微風南山煥新開幕亮點

Max Mara微風南山專門店採用全新店裝，靈感源自品牌的精緻剪裁與永恆優雅的風格，並融合義式傳統與當代精神，體現兼容過去與現在的品牌哲學。溫暖色調燈光與空間，創造出尊榮的沉浸式體驗空間，映襯品牌對高級品質與現代奢華的極致追求。

現場活動嘉賓

不僅有惠利的出席，這回盛大的嶄新開幕活動上，還邀請到宋芸樺、詹子萱、林品彤，她們穿著Max Mara標誌性的駝色系列大衣造型，藉以致敬不同創作領域中的非凡女性。

本場唯一一名男性劉以豪的加入，則象徵Max Mara經典101801大衣沒有肩線、不拘性別的設計特色，任何人都能夠自信駕馭。

