惠利來台粉色泰迪熊造型甜翻！Max Mara微風南山煥新開幕亮點一覽
韓國女神惠利（HyeRi）為出席Max Mara台北微風南山專門店煥新開幕活動特地來到台灣，從機場穿搭到活動現場造型，都展現了她個人風格強烈的時髦態度，讓粉絲們看得心滿意足，雖然這回行程十分緊湊，依然留下了美好的回憶！
惠利機場造型
11月5日，惠利從韓國仁川機場出發來台，她以Max Mara 經典駝色Olimpia Coat搭配 Whitney Bag，悉心演繹Max Mara 所代表的優雅格調與女性自信特質，同時也作為她為品牌拍攝形象畫報「THE CAMEL,timeless」的最佳風格延伸，率先示範了秋季不敗的美拉德色系穿搭。
Max Mara微風南山煥新開幕活動
惠利化身粉色泰迪熊
Max Mara微風南山煥新開幕活動上，惠利穿上Max Mara 2026早春渡假系列的柔粉色Teddy Icon Coat，寬大廓形罩住身軀，並直接將大翻領往後披，正好露出鎖骨線條，營造甜美、溫柔與輕鬆的氛圍，讓她彷彿像是隻粉色的泰迪熊玩偶一般可愛精緻！腳下的瑪莉珍高跟鞋搭配同色系襪子，也是精心安排的造型巧思。
Max Mara微風南山煥新開幕亮點
Max Mara微風南山專門店採用全新店裝，靈感源自品牌的精緻剪裁與永恆優雅的風格，並融合義式傳統與當代精神，體現兼容過去與現在的品牌哲學。溫暖色調燈光與空間，創造出尊榮的沉浸式體驗空間，映襯品牌對高級品質與現代奢華的極致追求。
現場活動嘉賓
不僅有惠利的出席，這回盛大的嶄新開幕活動上，還邀請到宋芸樺、詹子萱、林品彤，她們穿著Max Mara標誌性的駝色系列大衣造型，藉以致敬不同創作領域中的非凡女性。
本場唯一一名男性劉以豪的加入，則象徵Max Mara經典101801大衣沒有肩線、不拘性別的設計特色，任何人都能夠自信駕馭。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
珍妮佛勞倫斯的愛馬仕Kelly Monaco有多特別？一篇帶你看包款歷史，與現代凱莉包的不同之處
名人們拎著愛馬仕包包不稀奇，不過珍妮佛勞倫斯近期三度被拍到的這一款黑色凱莉包（Kelly Bag）卻不同於一般常見的款式，而是以光面皮革打造的復古「Kelly Monaco」，也是摩納哥王妃葛莉絲凱莉（Grace Kelly）的同款初代包型marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
Jennie同款「羽絨麵包拖鞋」晉升秋冬時髦單品：入門必敗波點款式，IVE直井怜也愛上！
由於Blackpink成員Jennie曾在私服穿搭、機場穿搭中多次穿上一雙「羽絨麵包拖鞋」，特殊的圓潤外型格外時髦，令同款搜尋度一度飆升！來自日本品牌Subu的這款拖鞋，專為寒冷的季節所設計，不僅有Jennie，太妍、瑟琪⋯⋯許多日妞、韓妞marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
Patagonia絨毛外套值得買嗎？解析GD同款Retro-X設計細節、尺寸建議與3款人氣推薦
穿什麼紅什麼的GD（G-Dragon），每次現身都能掀起不同的穿搭熱潮，最近他在機場被拍到身穿一件Patagonia經典Retro-X絨毛外套，米色厚實毛絨搭配紫色拼接口袋與撞色拉鍊細節，整體造型隨性卻充滿個性，在GD穿搭之前，這件外套早已marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
Longchamp 2026春夏哪些焦點新包？編輯精選3款：超軟萌毛衣包、都會質感托特包…
Longchamp近年來憑藉著經典法式與實用風格，在眾多奢華精品之間取得了廣大的人氣，新一季趁勝追擊，又新增了好多值得介紹的新包款！Longchamp 2026春夏以「Slide in style」為題，強調透過優雅自信的生活態度來成就時尚marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
