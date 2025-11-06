惠利套Max Mara現身台北送飛吻 甜撂中文「我愛你」

惠利為Max Mara微風南山店站台。李政龍攝



韓國女團「Girl's Day」團員惠利睽違10年訪台，7月5日才在台北TICC舉辦首次個人巡迴見面會「Welcome to HYERI's STUDIO」，時隔4個月，今晚（11╱6）則為義大利品牌Max Mara微風南山店站台，她以一身粉紅外套甜美現身，狂對「HYEROOMY」（粉絲名稱）比臉頰愛心、送飛吻，還用中文說「我愛你」。

惠利今與劉以豪、宋芸樺、詹子萱、林品彤一起現身，聽到有粉絲為她昨晚就來現場卡位時瞪大眼驚呼：「真的嗎？」也狂送愛心表達感謝，她說：「今天可以以Max Mara的活動來跟大家見面真的非常開心。」

惠利放送臉頰愛心。李政龍攝

談到今天的造型，惠利說：「今天以特別的穿著來跟大家見面，今天的重點是粉紅色，Teddy Icon Coa精巧的剪裁、而且穿起來非常溫暖，穿起來很可愛。」主持人好奇她不熱嗎？她笑說：「我為了美麗，沒關係。」

被問到是否有想入手的新單品？惠利說：「之前拍了海報，那時看到很多駝色單品都想買，其中最具代表性的駝色大衣是我最想要買的。」品牌信念是「非凡女性的精神」，她覺得一些單品可以表現出女性的堅韌、堅強、寂靜的部分，這些都可以表現出女性的非凡面貌。

宋芸樺。李政龍攝

最後，惠利也對粉絲說：「今天現場來了很多HYEROOMY，好像是第1次在這麼近的距離和HYEROOMY見面、叫你們的名字，雖然是很簡短的時間，但是看到大家真的非常開心。」還甜說：「HYEROOMY，我愛你。」讓現場粉絲欣喜若狂、尖叫不已。

劉以豪。李政龍攝

詹子萱。李政龍攝

林品彤。李政龍攝

