惠利粉紅毛大衣可愛現身 喊話「我愛你」放送愛心寵粉無極限

【緯來新聞網】韓女團Girls Day成員惠利今（6日）來台出席Max Mara 微風南山開幕活動，一身粉紅色毛絨大衣搭配俏麗髮型現身，一出場就用中文向粉絲撒嬌喊話「我愛你」，並大方放送手指愛心、臉頰愛心，現場粉絲看了尖叫聲爆棚，直呼融化。

惠利來台參加時尚活動，大方放送愛心。（圖／陳明中攝）

惠利一出場就用中文向在場粉絲打招呼，「大家好，我是惠利」，並表示能近距離與粉絲互動十分開心。身穿毛絨大衣的她，被問到會不會太熱，她幽默表示：「不會，為了漂亮不覺得熱。」她得知現場有粉絲為了見她，前一天就來現場排隊，當場露出感動不捨的表情，離場前還不忘沿路和所有粉絲揮手、打招呼，收下粉絲做的小卡片，粉絲福利做好做滿，十分寵粉。



同場出席的還有最年輕的金馬影后林品彤、宋芸樺、詹子萱、劉以豪等人，宋芸樺為了見惠利，特地準備韓文自我介紹，並笑說是惠利大粉絲，「我會跟惠利說，I am your big fan!」掀起全場粉絲尖叫。曾跟韓星合作節目的劉以豪，則坦言對自己的韓文程度不太有信心，靦腆表示：「我的韓文沒有進步太多，等等大概只能簡單自我介紹。」

惠利眨眼放送粉絲福利，掀起全場尖叫聲。（圖／陳明中攝）

惠利離場前向粉絲揮手打招呼。（圖／陳明中攝）

Max Mara 微風南山開幕活動，詹子萱（左起）、宋芸樺、劉以豪、林品彤。（圖／陳明中攝）

