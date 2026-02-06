惠利遭網路惡評纏身！經紀公司證實已提告 強硬回擊「絕不和解」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

韓國女星惠利近年飽受網路惡意攻擊困擾，包含名譽毀損、侮辱、性騷擾與散布虛假消息等，層出不窮。所屬經紀公司SUBLIME於昨（5）日發出正式聲明，證實已對相關人士提出刑事告訴，並強調將以法律手段強硬應對，立場明確表示「絕不和解」。

韓國女星惠利近年飽受網路惡意攻擊困擾。（圖／翻攝自Instagram）

SUBLIME在聲明中指出，針對網路上長期散布不實訊息、損害惠利名譽的行為，公司自2024年至2025年間，已2度提出刑事告訴，針對長期以來的惡意留言者採取行動。公司表示，這些行為已對藝人造成實質心理傷害，因此決定不再姑息。

聲明中提到最新進度，目前已有部分涉案網友身分被警方鎖定，相關案件已移交至管轄警察機關處理，其中情節較為嚴重、涉及侮辱罪的案件，已正式移送檢察機關偵辦。公司強調，「為了杜絕針對旗下藝人的犯罪行為，無論在何種情況下，我們都絕不與對方達成和解，將會強硬應對到底。」

SUBLIME強調，未來將持續監控網路動態並蒐證，只要再發現針對惠利的違法言行，將直接採取法律行動，不另行通知，以保護旗下藝人的名譽與心理健康。

