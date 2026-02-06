惠利飽受惡評不忍了！經紀公司火速提告鍵盤俠 揚言「絕不和解」

記者林宜君／台北報導

韓國女星惠利近年飽受網路霸凌與不實謠言困擾。（圖／翻攝自惠利IG）

韓國女星惠利近年飽受網路霸凌與不實謠言困擾，經紀公司SUBLIME宣布採取強硬法律行動，對惡意評論者提出刑事告訴，展現絕不妥協態度，誓言全力守護藝人名譽與心理健康。韓國女星惠利（Hyeri）近年屢遭網路霸凌與不實謠言困擾，SUBLIME 經紀公司於5日正式對外公開最新法律進展，強調已對多名惡意攻擊者採取刑事提告，並絕不和解。

網路上針對惠利的名譽毀損、侮辱、性騷擾及散布虛假事實等行為，已經構成刑事犯罪。（圖／翻攝自惠利IG）

公司聲明指出，網路上針對惠利的名譽毀損、侮辱、性騷擾及散布虛假事實等行為，已經構成刑事犯罪。自2024年至2025年間，公司已進行兩波刑事告訴，針對長期對藝人造成心理傷害的網友進行清算。根據聲明，目前已有部分惡評者身分被警方鎖定，相關案件已移交至管轄警察局，其中情節嚴重、涉嫌侮辱罪的案件，已正式移送檢察機關辦理。

惠利的演藝行程並未因法律訴訟受到影響，工作正常進行，展現專業態度。（圖／翻攝自惠利IG）

SUBLIME明確表示：「為了杜絕針對旗下藝人的犯罪行為，無論任何情況，我們都絕不妥協或和解，將會強硬應對到底。」公司補充，未來將持續監控與收集證據，一旦發現新的違法行為，將直接採取法律手段，不另行通知。SUBLIME強調，這是為了全力保障藝人的心理健康與名譽。同時，惠利的演藝行程並未因法律訴訟受到影響，工作正常進行，展現專業態度。

