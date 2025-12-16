惠利、柳俊烈分手後鬧翻 首同列合唱！《請回答1988》10週年掀回憶殺

惠利、柳俊烈分手不太好看。翻攝自IG



韓國經典電視劇《請回答1988》迎來播出10週年，劇組特別策畫紀念綜藝節目《請回答1988 十週年》，同步宣布重製原聲帶（OST），找回原班演員親自獻聲。沒想到，曾假戲真做、如今已分手的惠利與柳俊烈竟然一同被列入合唱名單，再度引發網友熱烈討論。

節目組公布，10週年OST將分為兩波釋出，首波Part 1將於本月19日推出，由朴寶劍率先帶來個人單曲；Part 2則訂於26日公開，集結多位主演合唱，包括「雙門洞孩子們」的柳惠英、惠利、柳俊烈、高庚杓、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元，以及「媽媽幫」的李一花、羅美蘭、金善映，名單曝光後瞬間勾起粉絲滿滿回憶。

《請回答1988》導演申沅昊表示，這次重製OST是抱著「送給10年來一路支持這部作品的觀眾一份禮物」的心情籌備；OST製作人馬珠熙也指出，由演員親自演唱，更能傳遞只有角色一路累積情感才能展現的感性，希望歌曲能再次喚醒觀眾心中的劇集回憶。

《請回答1988》迎接播出10週年。劇照

惠利與柳俊烈因《請回答1988》結緣，雖然戲裡女主角「德善」沒有選擇男二「正煥」，戲外兩人2017年被拍到交往並公開認愛，愛情長跑8年，2023年分手卻鬧得不太好看，甚至一度傳出被女星韓韶禧介入。這次10週年企畫中在綜藝節目預告畫面中，雖然沒見兩人同框，但仍確定「合唱同一首OST」，讓不少粉絲相當驚訝。

外界也注意到，節目相關錄製期間，惠利與柳俊烈已處於分手狀態，因此推測此次OST的錄音方式，可能與綜藝節目拍攝相同，採取各自進錄音室完成的形式，象徵性合體，未必是真的在一起錄音。

《請回答1988 十週年》將於19日透過tvN播出，同日晚間6點，OST Part 1也將同步於各大音樂平台上架。

