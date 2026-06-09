惠台大禮包奏效！台中告別「兩岸機場沙漠」 7月起直飛兩大城

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台中市副市長鄭照新強調，航線開通雖涉及中央權責，市府仍持續爭取新航線、創造旅運需求。（台中市政府提供）

國民黨主席鄭麗文訪問大陸後，陸方祭出航班等惠台10項大禮包，事隔2個月，台中國際機場7月起將新增兩岸航線，包括成都以及青島。副市長鄭照新強調，航線開通雖涉及中央權責，市府仍持續爭取新航線、創造旅運需求。

台中國際機場疫情前航線以兩岸航線居多，包括杭州、南京、寧波、青島、深圳、三亞、昆明、廣州等定期航班，但疫後至今，兩岸僅剩下港澳及南京3條線，也讓中部地區700萬人口殷切期盼恢復疫情前水準。

觀旅局9日於市政會議以「國際航線10倍增 台中機場帶動觀光大爆發」為題進行專案報告。局長陳美秀指出，去年自台中國際機場出入境旅客達171萬餘人次，台中國際航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳及兩岸市場，今年開春以來再新增宮古島、東京、熊本、清邁、大叻及清洲等6條航線；7月起預計再增加成都、青島及札幌定期航班，讓中台灣對外連結更綿密。

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鄭照新表示，台中國際機場在疫情後航線一度銳減，恢復航網需要中央、地方與航空業者共同努力，雖然航線開通涉及中央權責，市府仍持續爭取新航線、創造旅運需求。

觀旅局指出，台中國際機場已開航、即將開航航線共計30條，其中定期航班20條，7月起將新增3個定期航班，包括成都由東方航空直飛，每周2班，為台中國際機場首次飛航航線；青島則由山東航空復飛，每周1班；另星宇航空預計第四季直飛札幌。消息一出，也讓熱愛到兩岸旅遊的中部人笑稱，台中終於告別「兩岸機場沙漠」了。

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