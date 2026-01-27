即時中心／林耿郁報導

日相高市早苗「台灣有事」言論已過去2個多月，中國依舊相當不滿；最新消息是中國外交部再度建議民眾，勿前往日本旅遊，三大航空公司也延長日本航線免費退票期限；另一方面，由於需求甚大，台灣虎航桃園-鳥取包機將延長營運至十月底結束。

還在跳腳！自去（2025）年11月日本首相高市早苗「台灣有事」言論以來，中國政府便對日方祭出一系列制裁。

最新消息是昨（26）天中國外交部再次重申，鑑於日本「針對中國人」的犯罪案件激增，以及地震頻發，建議民眾農曆春節連假不要前往日本旅遊，但北京方面並未提出相關數據佐證。

廣告 廣告

響應中央政策，中國國際航空、東方航空與南方航空3大航空公司昨天同時宣布，再度延長日本航線的免費退票期限，從原本的3月底拉長至今（2026）年十月底為止。

不僅覆蓋春節連假，就連五一、十一黃金週也在覆蓋期間，顯示中方持續抵制日本旅遊的決心。

中客不來台客來！搭乘率80% 虎航桃園-米子包機延長營運

與此同時，《讀賣新聞》報導，由於搭乘率高達8成左右，虎航原定今年3月底結束的桃園往返山陰鳥取縣「米子（鬼太郎）空港」的包機航班，將延長營運至今年十月底結束。

後續虎航將維持每週一、五各一趟往返鳥取縣的頻率；有需求的旅客可多加利用。

快新聞／惠台政策？中國續抵制日本旅遊 虎航「米子空港」包機延長

一架虎航客機在米子空港降落。（資料照／擷取自Google Maps）



原文出處：快新聞／惠台政策？中國續抵制日本旅遊 虎航「米子空港」包機延長

更多民視新聞報導

關係惡化？日本「最後2貓熊」將送還中國 未來想看可來台灣

赴日旅遊必看！桃機推1新制「神速通關」 申請方式、適用航線曝光

需求旺盛！虎航再延長日本「這2地」包機服務

