惠普擬投入AI取代人力 宣布最高裁員6,000人

[Newtalk新聞] 昨日（25）美國科技公司惠普（HP Inc.）宣布，預計將於 2028 財政年度底，在全球裁撤 4,000～6,000 個崗位，將預算和營運資源騰出空間給人工智慧（AI），產品開發、內部營運和客戶服務等部門將遭裁撤，由 AI 投入部份工作。該措施據其內部估計，可在三年內節省約 10 億美元成本。

《路透社》報導，惠普執行長恩里克．洛雷斯（Enrique Lores）強調，這一舉措並非單純的成本考量，而是為了推動轉型營運。據其估計，市場對 AI 支援電腦的需求在持續攀升，截至 10 月 31 日止，第四季 HP 出貨量超過 30%，HP 預計在 2026 財政年度下半年，相關產品價格將大幅上漲，而 HP 手上有足夠的庫存應付前半段。

《福斯新聞》指出，根據惠普 2025 財政年度財報，顯示年營收 553 億美元，同比增長 3.2%，自由現金流達 29 億美元，但公認會計準則的每股盈餘（EPS）下滑 5.7%。而惠普也已於今年二月裁員約 2,000 名員工，作為所謂重組計畫的一部分。

惠普的狀況可能並非單一個案，據《美聯社》報導，依據因聯邦政府關門而延遲了 7 週的報告顯示，美國九月與八月的工作崗位分別減少了約 13,000 和 4,000 個，這是疫情爆發以來首回一年兩次衰退。九月的數據雖有回升，但過度集中於醫療保健、社會救助、休閒及餐旅業，失業率更是在九月上升至 4.4%。

《美聯社》分析指出，如今美國的就業情況是，部分公司不願增補員工，乃至減少崗位，造成了比低失業率所顯示的更低迷、更令人痛苦的就業市場。許多人陷入沮喪而漫長的求職過程，而企業卻在縮減規模，大規模的裁員措施，將使人才回流變得更加艱難。

