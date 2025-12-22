惠民啟智中心重建工程動土典禮 民間天使共築身障友善新基地 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】天主教惠民啟智中心今（22）日舉行「重建工程動土祈福典禮」，縣長陳光復與惠民啟智中心董事長黃敏正、百世多麗文化教育基金會藍俊昇董事長賢伉儷、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、天后宮主委蔡光明等各界貴賓共同執鏟，祈願重建工程順利圓滿，共同築起溫暖的身障友善家園。

董事長黃敏正特別向藍俊昇董事長賢伉儷及各界善心人士致上最誠摯的謝意，感謝他們在重建關鍵時刻給予最堅定的支持與協助。(圖/郭偉民攝)

董事長黃敏正表示，重建工程之路充滿艱辛，今日能夠順利動土，要向藍俊昇董事長賢伉儷致上最誠摯的謝意，感謝他們在重建關鍵時刻給予最堅定的支持，他也衷心感謝縣府團隊及各界善心人士長期對於惠民啟智中心給予的各項支持與協助，讓中心能在愛的基礎上，持續為身障朋友提供最溫暖、專業且尊嚴的貼心服務。

陳光復說，獨力承擔重建工程的費用極為不易，他感謝藍俊昇董事長賢伉儷在重建最艱辛的時刻慷慨解囊，注入關鍵支撐力量。他強調政府資源有限，但民間的愛心力量無窮，每一份援手都可以為小天使們多撐起一雙翅膀，陪他們走得更穩、更遠。縣府團隊也會持續守護這群孩子，推動各項身障福利補助、無障礙環境優化等福利政策，透過縣府的政策資源連結與民間企業的愛心守護，讓每一個生命都能在澎湖看見希望。

藍俊昇表示，能為這群需要幫助的孩子盡一份心力，是他與夫人的榮幸，盼能盡己所能，給予他們實質的幫助。他強調，惠民啟智中心是身障朋友與家庭最堅實、溫馨的守護基地；動土儀式象徵了希望的開端，但重建之路漫長，後續的重建之路仍需社會大眾的共鳴與支持。他呼籲，一個人的力量有限，但眾人的愛心無窮，期盼各界善心人士能一同共襄盛舉，用具體的行動成為這項愛心工程的強大推手，聯手為孩子們築起一座更健全、更溫暖的避風港。

惠民啟智中心由呂若瑟神父於1981年創立，至今已走過45年歷程，致力服務中重度以上智能及多重障礙者，提供啟智教育、職能訓練與就業輔導，是澎湖身障照顧的核心力量，已陪伴超過2,000位身心障礙者。為提供更安全、完善與具無障礙的環境，展開此次重建工程，盼工程完成後為日照、教保、復健與家庭支持提供更完善且多元化的服務，打造更安全、舒適、無障礙的照顧空間。

