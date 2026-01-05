惠民措施齊發 高雄穩健前行

新的一年，高雄市推出多項新措施，從弱勢照顧到智慧城市服務全面精進，持續回應市民生活各面向需求，讓市政服務再向前邁進。

自民國115年起，低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人，以及弱勢單親與兒少等族群，將依身分別每月加發500元至1000元不等補助；弱勢兒少餐食券也全面改以一卡通票卡兌換，並同步擴大兌餐通路，提供更便利、多元的選擇。

同時，為回應多元溝通需求，1999線上即時服務系統持續進化，除電話服務外，新增「真人文字客服」，讓市民可透過文字即時提出市政建言與陳情，使公共服務使用更加友善、便利。

這幾年來，能與市民朋友及市府團隊一同打拚，深感榮幸；也感謝市議會不分黨派、認真監督市政，攜手為高雄努力。

高雄已成功轉型為全球半導體先進製程的重要基地，高科技產業陸續進駐；完善便捷的交通網絡，讓市民與旅客能自在走訪城市各角落，參與各項活動、演唱會，或在廣闊綠地中享受悠閒時光。高雄人熱情溫暖的性格，也在關鍵時刻展現互助精神，讓城市的光持續照耀台灣。

新年伊始，謹向各界朋友致上誠摯感謝，期盼大家持續為高雄打拚，讓我們所愛的高雄，一年比一年更好。